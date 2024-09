O Borussia Dortmund evitou inadvertidamente a repreensão vergonhosa.

No início do jogo, o Borussia Dortmund enfrentou um revés precoce contra o VfL Bochum, que ainda não havia garantido uma vitória. Essa possível derrota poderia ter resultado em uma humilhação para o BVB. No entanto, eles viraram o jogo e conseguiram uma fuga cheia de gols, garantindo uma vitória no final. Serhou Guirassy foi fundamental na virada, liderando o Dortmund a uma vitória resiliente após seu pobre desempenho em Stuttgart. O BVB conseguiu se recuperar de um déficit de 2 a 0 e saiu vitorioso contra seus determinados vizinhos, o VfL Bochum, pelo placar de 4 a 2 (2 a 2). Guirassy marcou duas vezes e deu uma assistência na penalidade que empatou o jogo, ajudando a equipe a evitar uma crise. No entanto, as incertezas sobre a nova direção do Dortmund persistem.

O Dortmund começou bem, mas entrou em um estado desorganizado por trinta minutos, mal conseguindo se salvar de um déficit de 0 a 4. A equipe teve sorte de estar perdendo apenas por 2 a 0 no intervalo, com Matus Bero (16.) e Dani de Wit (21.) marcando os gols.then Guirassy assumiu o comando, marcando o gol de empate (44.), cometendo uma falta de Emre Can que resultou na penalidade que empatou o jogo em 2 a 2, e selando a vitória com um gol (75.). Felix Nmecha (81.) deu o toque final.

Decisão questionável de Kobel

Após uma decepcionante derrota por 1 a 5 em Stuttgart, o novo técnico Sven Sahin aprendeu com seus erros. Apesar das necessidades, ele fez apenas pequenas modificações na equipe, com Emre Can substituindo o injured Marcel Sabitzer, Yan Couto estreando como lateral direito e Jamie Gittens sendo incluído no elenco.

A pressão aumentou no Bochum, que ainda não havia vencido em seis jogos sob o comando do técnico Peter Zeidler. O Dortmund dominou o jogo, com Karim Adeyemi tendo a primeira grande oportunidade com um cabeceio (11.). Repetidamente, o BVB conseguiu penetrar no campo de ataque, mas foi frustrado pelos defensores adversários. O chute de 18 metros de Julian Brandt foi defendido por Patrick Drewes.

O jogo mudou quando o Bochum começou a atacar rápido e direto após recuperar a bola. Eles tiveram sucesso com essa tática, já que após uma uma-dois com Philipp Hofmann, Matus Bero marcou do lado esquerdo com um chute preciso, passando raspando por Gregor Kobel e o poste. O Dortmund tornou sua situação ainda mais precária quando Kobel perdeu a posse de bola devido a uma entrada com o braço de Myron Boadu, resultando em um gol fácil de Dani de Wit em uma rede vazia.

Desempenho estelar de Guirassy

Apesar de suas dificuldades, o Dortmund continuou a pressionar novamente. Dani de Wit e Myron Boadu tiveram mais oportunidades (24. e 33.), enquanto Julian Brandt deveria ter aumentado sua contagem, mas foi impedido por Guirassy. Enquanto isso, Brandt teve uma chance de marcar (39.), mas Guirassy interceptou e marcou ele mesmo com um cabeceio, desencadeando um jogo emocionante de um lado para o outro.

Com 45 minutos restantes para evitar outro revés, o Dortmund lutou bravamente. O Bochum defendeu com determinação, dando tudo de si em cada duelo e comemorando suas vitórias como se fossem gols. O ex-jogador do Dortmund, Felix Passlack, derrubou Guirassy, resultando em uma penalidade para o Dortmund.

Como era de se esperar, o Dortmund tirou o pé do acelerador após a virada. O Bochum aproveitou essa oportunidade e quase marcou, com Moritz Broschinski chegando perto dois minutos após entrar em campo (64.). No entanto, o ataque do Dortmund provou ser intransponível no final.

