O Bill Kaulitz encontrou a satisfação agora?

Oi, pessoal! Junte-se a nós neste episódio desta semana de "Ditt & Datt & Dittrich", trazido por Verena e Axel. Eles têm algumas fofocas suculentas para você! Na liderança, temos Bill Kaulitz, o vocalista do Tokio Hotel, que está causando ondas novamente. Durante o Oktoberfest, ele foi visto se divertindo com Marc Eggers, alimentando rumores sobre o status do relacionamento deles. E para adicionar combustível à fogueira, Kaulitz declarou no festival Glücksgefühle, "Estou fora do mercado agora!" Se eles são um item ou não, ainda é motivo de debate.

Mas espere, tem mais! O dia 27 de setembro de 2024 marcou uma data importante para a revista de celebridades "RTL Exclusiv" - 30 anos de fofocas! A grande celebração aconteceu a bordo do "Mein Schiff 7" no porto de Hamburgo, e quem iria perder tal espetáculo cheio de estrelas? Até Dieter Bohlen estava lá, juntando-se a mais de 2.500 outros convidados.

Ah, e nosso programa favorito, "The Summer House of the Stars", está de volta com sua dose de drama e escândalos. E quanto a Stefan Raab, quem pode esquecer suas piadas hilárias da semana? Sintonize para saber o que há de novo em "Ditt & Datt & Dittrich".

Em homenagem ao 30º aniversário do RTL Exclusiv, figuras notáveis da indústria do entretenimento alemão, incluindo Dieter Bohlen, participaram do evento comemorativo a bordo de um navio de cruzeiro. RTLplus, um canal irmão da RTL, transmitiu as cenas exclusivas por trás dos bastidores do evento cheio de estrelas.

