O Bayern Munique não tem planos de convencer Neuer a retomar sua posição como goleiro da DFB.

A recente lesão de Marc-André ter Stegen reacendeu os debates sobre o possível retorno de Manuel Neuer ao gol da seleção alemã de futebol. Apesar de ter renunciado recentemente, o nome de Neuer volta a ser um assunto quente. Curiosamente, o Bayern de Munique está mantendo um perfil baixo sobre essa questão.

O Bayern de Munique não tem discutido ativamente a possível volta de Neuer como seu goleiro titular. O técnico Vincent Kompany afirmou: "Não falamos sobre isso nem por um segundo". O diretor esportivo Christoph Freund acrescentou: "É uma decisão pessoal dele. Ele está feliz agora porque está em boa forma. Esperamos que esteja novamente apto e tenha começado bem a temporada".

Neuer renunciou à seleção nacional após a eliminação da Alemanha nas quartas de final da Euro 2020 contra a Espanha (1:2 pr.). No entanto, com a grave lesão de ter Stegen, que o deixará fora por vários meses, a ideia do retorno de Neuer está ganhando força. Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) e Alexander Nübel (VfB Stuttgart) são alguns dos possíveis substitutos sendo considerados.

Nübel lidera a disputa

O lendário goleiro Sepp Maier expressou seu apoio ao retorno de Neuer à DFB. Ele sugeriu que Nagelsmann deveria iniciar discussões sobre isso, afirmando: "As circunstâncias mudaram com a lesão de ter Stegen". Maier, que teve vários retornos à seleção nacional, questionou a capacidade de ter Stegen de retornar após tanto tempo fora. "Se ele tiver que fazer uma pausa agora por oito meses, não sei como ele vai voltar", acrescentou.

Atualmente, Alexander Nübel é considerado o favorito para assumir o gol da DFB. Nagelsmann ainda não fez nenhum pronunciamento público sobre o assunto, mas as chances de Nübel parecem altas.

Os próximos jogos internacionais estão agendados para 11 de outubro, na Bósnia e Herzegovina, e para 14 de outubro, em Munique, contra os Países Baixos. Nagelsmann anunciará a seleção para esses jogos em 3 de outubro. Apesar de estar sofrendo com uma lesão na coxa, Neuer espera estar apto para o jogo crucial contra o Bayer Leverkusen neste sábado (18h30 / Sky e no livescore no ntv.de).

A Comissão ainda não emitiu nenhum comunicado sobre o possível retorno de Neuer à seleção alemã, apesar do renovado interesse devido à lesão de ter Stegen. Diante da ausência prolongada de ter Stegen, há pedidos para que a Comissão considere o caso de Neuer para um retorno.

