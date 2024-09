- O Bayern Munique homenageia os campeões da Copa de 1974

FC Bayern Munique prestou homenagem aos seus vencedores de Bruxelas, comemorando a sua primeira vitória na Taça dos Clubes Vencedores de Taças, que aconteceu há 50 anos. Esta homenagem teve lugar no Allianz Arena antes do primeiro jogo em casa da temporada contra o SC Freiburg, liderada pelo Presidente Herbert Hainer, CEO Jan-Christian Dreesen e Vice-Presidente Michael Diederich.

A equipa do Bayern, liderada pelo lendário líbero Franz Beckenbauer, garantiu a vitória na final contra o Atlético Madrid a 17 de maio de 1974. Ambos os times tinham empatado 1:1 no jogo inicial no mesmo local dois dias antes. O defesa Hans-Georg "Katsche" Schwarzenbeck empatou o jogo para a equipa liderada por Udo Lattek com um remate de longa distância impressionante, que obrigou a um replay. O Bayern também conquistou a Taça dos Clubes Campeões Europeus em 1975 e 1976.

"Amigos são para sempre"

A Taça dos Clubes Campeões Europeus e a taça do campeonato de 1974 foram levadas para o estádio pelos netos dos antigos profissionais. A música "Amigos são para sempre" com Beckenbauer tocou ao fundo. Heidi Beckenbauer e Hildegard Lattek receberam arranjos florais. Hoeneß aceitou uma foto de grupo em nome da antiga equipa vencedora. "É sempre um prazer voltarmos a reunir-nos", comentou o guarda-redes Sepp Maier.

A equipa de futebol do FC Bayern Munique comemorou a sua vitória na Taça dos Clubes Campeões Europeus de 1974 contra o Atlético Madrid ao recriar momentos-chave do jogo no Allianz Arena. Os fãs e os jogadores estão entusiasmados com a temporada da Liga de Futebol que se avizinha, com a esperança de repetir vitórias do passado.

