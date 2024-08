Liga dos Campeões de Futebol da UE - O Bayern Munique começa a sua jornada com um jogo em casa, enquanto o VfB enfrenta o Real no seu estádio.

Bayern de Munique lidera o ataque como o único peso-pesado da Bundesliga que recebe em casa na Champions League reformulada. Eles recebem o Dinamo Zagreb no Allianz Arena em 17 de setembro (21:00 horário de verão da Europa Central), marcando o jogo de abertura, como anunciado pela UEFA após o sorteio.

Enquanto isso, as outras equipes alemãs na Champions League iniciam com jogos fora de casa. O VfB Stuttgart enfrenta um desafio difícil contra o Real Madrid, que ainda não conheceu a derrota com seu excelente atacante Kylian Mbappé, ao mesmo tempo que o Bayern.

Outras partidas fora de casa

O Borussia Dortmund viaja para a Bélgica para enfrentar o Club Brugge em 18 de setembro (21:00 horário de verão da Europa Central). A semana de abertura termina em 19 de setembro com os atuais campeões alemães, o Bayer Leverkusen, visitando o Feyenoord Roterdã (15:45 horário de verão da Europa Central), e o RB Leipzig jogando no Atlético Madrid (21:00 horário de verão da Europa Central).

A UEFA fez modificações significativas na estrutura da Champions League. Em vez das fases de grupos, todos os 36 times competirão em uma única liga. Cada equipe enfrentará oito oponentes. Os oito primeiros times garantirão uma vaga direta nas oitavas de final, enquanto aqueles que terminarem do 9º ao 24º lugar lutarão em uma nova rodada eliminatória para avançar. A final da Champions League será realizada em Munique em 31 de maio de 2025.

Apesar das outras equipes alemãs começarem com jogos fora de casa, o Bayern de Munique, como anfitrião da Champions League, buscará manter sua supremacia em seu jogo de abertura na competição reformulada.

