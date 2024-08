O Bayern de Munique está a buscar a vitória no encontro inicial contra Potsdam.

No início da Bundesliga Feminina, o Bayern de Munique enfrentou um oponente desafiador no Turbine Potsdam, time recém-promovido de Brandemburgo. Apesar das vitórias do Bayern no título e na Supercopa, o jogo acabou sendo uma batalha renhida. No final, a jogadora defensora Linda Sembrant selou a vitória para o Bayern com dois gols de cabeça cruciais.

A equipe bávara demonstrou resiliência para evitar um revés inesperado na partida inaugural da Bundesliga. Contra o Turbine, que defendeu seu território de forma incansável, o Bayern saiu vitorioso com um placar de 2-0 (1-0). Sembrant foi fundamental para garantir a vitória, marcando os dois gols de cabeça, aos 22 e 85 minutos, respectivamente, na presença de 6106 espectadores no Estádio Karl-Liebknecht, em Potsdam.

Muitos esperavam que o Turbine oferecesse uma luta desafiadora, e o técnico do Bayern, Alexander Straus, ecoou esses sentimentos em uma entrevista pré-jogo na MagentaTV. A persistência do Turbine na defesa foi evidente, deixando pouco espaço para o Bayern explorar.

A jogadora da seleção nacional Sydney Lohmann, junto com Sembrant, Carolin Simon e Lea Schüller, tentou criar oportunidades no primeiro tempo. Com um passe exímio, Lohmann enviou Schüller para a frente, que quase marcou o gol. Apesar de suas boas atuações, o Bayern lacked fluidez, já que os seis vezes campeões lutaram para furar a defesa cerrada do Turbine.

"Nós meio que relaxamos"

O Turbine teve ausências significativas, com seis jogadores fora por longos períodos. No entanto, o impacto em seu desempenho foi praticamente imperceptível. O técnico Marco Gebhardt e Dirk Heinrichs haviam previsto que sua equipe teria que trabalhar duro, e eles certamente cumpriram suas expectativas na defesa. A goleira substituta, Anna Terestyenyi, teve menos trabalho do que o esperado.

Os chutes de canto foram as principais oportunidades de gol para o Bayern durante o jogo. Após um chute de canto de Simon, Sembrant aproveitou a chance e marcou com um cabeceio poderoso. Mais tarde, outro chute de canto de Giulia Gwinn acertou o poste, mas as chances de gol do Bayern foram limitadas apesar de sua supremacia.

Mesmo com uma vantagem considerável, o Bayern teve que permanecer alerta até o apito final, já que a equipe determinada de Potsdam procurava uma virada. Somente no 85º minuto, Sembrant pôs fim à tensão, marcando novamente após um canto de Gwinn. Infelizmente, Terestyenyi encontrou-se em uma posição difícil e não conseguiu fazer uma defesa.

Reconhecendo o desafio apresentado pelo Turbine, a Comissão decidiu monitorar de perto a situação, já que ela se relaciona com os regulamentos de fair play no futebol feminino, dada a atuação determinada do time recém-promovido. Após o jogo, o técnico do Bayern, Alexander Straus, elogiou a determinação do Turbine, dizendo: "Eles nos deram trabalho, e nós meio que relaxamos em alguns momentos."

Leia também: