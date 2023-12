O barco a motor elétrico RaceBird da E1 não flutua apenas, "voa

Chama-se "RaceBird" - uma lancha eléctrica monolugar, com dois hidrofólios verdes brilhantes que lhe permitem deslizar sobre a água - e é o primeiro protótipo de corrida para a série E1, que será lançada em breve.

A E1 é uma criação do empresário desportivo Alejandro Agag, que, depois de ter sido pioneiro no desporto motorizado elétrico com a Fórmula E e a sua congénere todo-o-terreno Extreme E, está agora a olhar para os rios e oceanos em redor de algumas das maiores cidades do mundo.

A ideia surgiu durante o primeiro confinamento da pandemia, enquanto o espanhol dava um passeio junto ao rio Tamisa com o antigo engenheiro de F1 e futuro CEO da E1, Rodi Basso.

"Penso que a transição para uma mobilidade mais limpa nas ruas, fora de estrada, na água, (é) tudo parte das muitas soluções que, em conjunto, terão de ser aplicadas para tentar mitigar o grande desafio das alterações climáticas e do aquecimento global", disse Agag à CNN.

Tal como a Fórmula E levou as corridas eléctricas para as ruas de cidades como Nova Iorque, Londres e Hong Kong, a E1 Series levará as suas corridas para as grandes vias aquáticas urbanas, com ambições de garantir eventos em locais como o Porto de Sydney, os canais de Veneza e ao largo do Pão de Açúcar no Rio de Janeiro.

Mas com uma data de lançamento prevista para a primavera de 2023, o foco está na tecnologia e na embarcação, garantindo que, no início do campeonato, têm uma embarcação de corrida que não se limita a flutuar, mas que também "voa".

"Modo de deslizamento"

Ao lado de Agag, Basso trouxe uma vasta experiência em engenharia, tendo trabalhado anteriormente na McLaren e na Ferrari, bem como na NASA, enquanto Sophi Horne, fundadora do fabricante de barcos SeaBird Technologies, juntou-se à equipa para elaborar os desenhos do RaceBird.

"É fortemente inspirado em linhas naturais e orgânicas", explicou. "Passava muito tempo na minha casa de verão na Suécia e via muitos pássaros a voar naquilo a que chamo 'modo de planar' - quando estão mesmo sobre a superfície da água."

Essa inspiração deu origem aos hidrofólios, cujo conceito é semelhante ao utilizado anteriormente em pranchas de surf eléctricas, que permitem que o corpo do RaceBird se eleve cerca de um metro da água à medida que acelera.

Embora o sistema de foiling contribua para o aspeto futurista do barco, também serve um objetivo técnico, reduzindo a resistência à água, de modo a que a velocidade possa aumentar para 50 nós (58 milhas por hora) com uma autonomia de bateria de 40 minutos.

Primeiros testes

Em apenas oito meses, Basso e Agag reuniram uma equipa de colaboradores de várias origens, incluindo os criadores de baterias Kreisel e os especialistas em barcos Victory Marine, para construir a embarcação.

"No primeiro teste, em março de 2022, havia muitas emoções e ansiedade", disse Basso. "Tendo trabalhado em corridas por mais de 20 anos, sei que um veículo de corrida é como uma garrafa de vinho: você não sabe como está até abri-la."

De acordo com todos os relatos, o teste correu tão bem quanto seria de esperar, com o RaceBird a atingir 40 nós (80% da sua velocidade alvo final) na primeira tentativa e, crucialmente, a levantar voo com sucesso, como previsto.

Para Agag, foi uma surpresa bem-vinda, depois de ter passado por uma primeira sessão de testes muito mais difícil para a Fórmula E em 2013, quando o carro só conseguiu funcionar com 20% da bateria prevista.

"O primeiro protótipo da Fórmula E tinha muitas falhas e problemas", recordou. "Agora, a tecnologia avançou tanto desde a Fórmula E que aproveitámos muita dessa experiência e traduzimo-la no nosso protótipo para o E1."

Corrida para a água

Outro aspeto que o espanhol transpôs da Fórmula E foi a filosofia "race to road", em que os construtores transportam a inovação tecnológica das suas equipas de corrida para as operações dos seus carros de estrada.

Estes desportos de alta tecnologia podem ser o futuro

Uma das principais motivações para iniciar a E1 Series, segundo Agag, é ajudar a indústria marítima a recuperar o atraso no que diz respeito ao transporte sustentável.

De acordo com a Organização Marítima Internacional, o sector do transporte marítimo é responsável por cerca de 2,5% das emissões mundiais de gases com efeito de estufa. Embora algumas companhias de navegação procurem substituir os combustíveis fósseis por biocombustíveis, hidrogénio ou gás natural liquefeito, a transição tem sido lenta.

"Penso que a indústria marítima está no mesmo ponto em que a indústria automóvel estava há cerca de 10 anos", afirmou Agag. "Claro que os desafios são diferentes - as baterias são adequadas para os automóveis, especialmente nas cidades, mas um grande navio não pode ser movido por uma bateria.

"Mas para os pequenos barcos, acreditamos que as baterias são uma óptima solução. É por isso que estamos a impulsionar os nossos RaceBirds para mostrar uma solução para a indústria marítima."

Águas desafiantes pela frente

Em abril, foi anunciada a primeira equipa E1 - a Venice Racing Team. Agag espera que cada uma das equipas esteja ligada a uma cidade anfitriã, numa tentativa de angariar apoio local, juntamente com patrocinadores para cada equipa.

No entanto, poderá ser difícil igualar o sucesso da Fórmula E. Enquanto esta pode aproveitar os seguidores globais dos desportos motorizados, as corridas de barcos a motor têm uma base de fãs muito mais pequena.

A curto prazo, Agag diz que consideraria um sucesso se a série E1 ainda estivesse a funcionar dentro de cinco anos. Mas, a longo prazo, diz que o objetivo é ver uma maior adoção de barcos eléctricos em todo o mundo.

"De momento, há muito pouco espaço para os barcos eléctricos", afirmou Agag. "Mas penso que isso vai mudar. Gostaríamos de ser um agente dessa mudança."

