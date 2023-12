O Barcelona recupera dos problemas extra-campo e chega à final da Taça do Rei com uma reviravolta impressionante

A perder por 2-0 na primeira mão, o Barcelona reduziu a desvantagem para metade no início da partida, graças a um golo impressionante de Ousmane Dembele, antes de Gerard Piqué marcar um golo dramático de cabeça aos 94 minutos para levar o jogo para o prolongamento.

O Sevilha vai ficar a lamentar o que poderia ter sido, depois de Lucas Ocampos ter visto o seu fraco penalty defendido por Marc-André ter Stegen aos 73 minutos, um golo que teria certamente garantido a passagem à final.

No final, foi o dinamarquês Martin Braithwaite, do Barcelona, que se tornou o herói, ao marcar de cabeça, após cruzamento de Jordi Alba, aos quatro minutos do segundo tempo da prorrogação, um ponto positivo numa semana turbulenta, marcada por momentos marcantes da história do clube.

Na segunda-feira, quatro altos dirigentes do Barcelona foram detidos e, no próximo domingo, o clube enfrenta as eleições presidenciais mais importantes até à data.

Todos os três candidatos - Joan Laporta, Victor Font e Toni Freixa - estiveram presentes no Camp Nou para testemunhar a ressurreição do Barça em campo, e os adeptos esperam que o eventual vencedor tenha sido inspirado a realizar milagres semelhantes fora do campo.

Os problemas que o novo presidente enfrenta são numerosos - desde dívidas históricas que, segundo consta, ultrapassam os mil milhões de dólares a um plantel fraco que precisa de ser reconstruído -, mas no topo da agenda está o futuro do capitão e talismã do clube, Messi.

O argentino tornou público o seu desejo de deixar o Barcelona no verão passado e parece cada vez mais improvável que assine um novo contrato, o que significa que o maior jogador da história do clube pode sair de graça no final da presente época.

Com o seu contrato a expirar no final da época, Messi tem a liberdade de falar com potenciais pretendentes há dois meses, mas terá decidido esperar até depois das eleições para tomar uma decisão sobre o seu futuro.

Os três candidatos declararam publicamente que o futuro de Messi terá prioridade sobre qualquer outra questão e quem sair vitorioso terá o trabalho de reparar a relação fraturada que o astro do clube tem com a diretoria.

Em fevereiro, o Barcelona emitiu um comunicado em que negava "categoricamente" a responsabilidade pela publicação do contrato de Messi, no valor de 672 milhões de dólares, no jornal espanhol El Mundo.

A fuga de informação só serviu para aumentar as tensões entre Messi e a hierarquia do Barcelona, que já tinham chegado a um ponto de rutura depois de o argentino ter feito uma crítica velada à direção numa despedida emotiva do antigo colega de equipa Luis Suárez.

Mas essas são preocupações para a próxima semana; por agora, os adeptos podem desfrutar do facto de a sua equipa ter chegado a uma incrível nona final da Taça do Rei em 11 épocas.

