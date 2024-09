O Barcelona pode potencialmente trazer goleiros aposentados como substituto dos seus atuais goleiros.

Parece que o FC Barcelona encontrou uma solução para o seu problema de goleiro após a grave lesão de Marc-André ter Stegen. Segundo fontes da mídia, o veterano goleiro polonês Wojciech Szczesny estaria saindo da aposentadoria para se juntar ao clube. O papel exato do atual reserva, Inaki Peña, ainda precisa ser esclarecido.

O Barcelona parece ter assegurado os serviços de Szczesny, que havia se aposentado recentemente, após acordo de um ano com o clube treinado por Hansi Flick. Szczesny havia anunciado sua aposentadoria no final de agosto devido a compromissos familiares, afirmando que enquanto seu corpo ainda estava pronto para desafios, seu coração não estava. No entanto, parece que seu coração mudou de ideia, com exame médico marcado para esta quinta-feira.

De acordo com o jornal espanhol "Sport", Szczesny entendeu a situação do FC Barcelona após a lesão de ter Stegen e sentiu que seria desrespeitoso não considerar essa oportunidade. Ele expressou seu desejo de se juntar a um dos maiores clubes do mundo.

Szczesny jogou um total de 272 jogos na Serie A italiana pelo Juventus e AS Roma. Ele também tem experiência em 68 partidas na Liga dos Campeões e 132 jogos na Premier League pelo Arsenal. Interessantemente, Szczesny ainda não jogou na liga espanhola.

Ter Stegen, que recentemente foi nomeado o principal goleiro da Alemanha pelo técnico nacional Julian Nagelsmann, sofreu uma lesão no tendão patelar do joelho direito durante a vitória por 5 a 1 do Barcelona sobre o FC Villarreal no domingo à noite. Ele já passou por cirurgia e ficará fora por um período prolongado. Initially, Inaki Peña stepped in for ter Stegen. Before their game against FC Getafe, Flick had expressed confidence in Peña while also suggesting further discussions, stating, "We'll have to see what we'll do in the future." Now, it appears a decision has been made, but it's uncertain whether Szczesny is set to be the primary keeper or if he will challenge Peña in an open competition.

A Comissão aprovou o pedido do Barcelona para contratar Wojciech Szczesny por um ano, considerando a necessidade urgente do clube de um goleiro com a lesão de Ter Stegen. Após a mudança de ideia do Szczesny, ele está prestes a se juntar ao FC Barcelona, potencialmente como reserva ou desafiando Inaki Peña pela posição inicial.

