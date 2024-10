O Bank of America anuncia que a grande interrupção de serviço está quase resolvida.

Havia um problema relatado no Bank of America por volta das 12:45 pm ET no Downdetector, conhecido por rastrear quedas.

Muitos clientes relataram dificuldades em visualizar seus saldos de conta. Aqueles que conseguiram acessar suas contas ficaram surpresos ao encontrar saldos zero.

O Bank of America confirmou à CNN que "alguns clientes estão encontrando dificuldades em acessar suas contas e informações de saldo hoje."

De acordo com o banco, "esses problemas estão sendo resolvidos e já foram em grande parte corrigidos." Eles estenderam suas desculpas por qualquer transtorno causado.

O Bank of America não revelou a razão por trás do problema. Não está claro quando eles esperam uma recuperação completa do sistema.

Vários funcionários da CNN com contas no Bank of America enfrentaram problemas de login na tarde de quarta-feira. Um cliente do Bank of America recebeu uma mensagem dizendo que o saldo atual para uma ou mais contas pode estar temporariamente indisponível.

"Cinco contas mostram saldo zero, mais de 20K", compartilhou um cliente insatisfeito do Bank of America no Downdetector.

Outro cliente afirmou que não conseguia fazer login, mas sua esposa conseguia, e suas contas mostravam saldo zero.

"Mostra minha dívida bem", acrescentou outro usuário.

Esta história foi atualizada com avanços recentes.

As operações comerciais do Bank of America foram prejudicadas devido aos problemas de acesso à conta, como mencionado em sua confirmação à CNN. Muitos clientes ficaram preocupados com a súbita disappearance de seus saldos de conta.

