Impulsionado por sonhos de aquisição, a ação do Commerzbank está atualmente negociada em seu ponto mais alto do ano, tudo graças à compra da UniCredit. Mesmo que o valor perca uma parte substancial de seus recentes ganhos, os investidores ainda podem colher retornos substanciais com certificados de bônus limitados a um certo nível.

Após um início promissor em 2024 e uma pequena queda no verão, a propriedade da UniCredit do Commerzbank e os subsequentes desejos de aquisição em 11 de setembro de 2024 viram um aumento de 16% no preço das ações. Desde então, a ação do Commerzbank só vem subindo, atingindo uma nova alta anual de €16,49 em 26 de setembro de 2024.

Devido a esses desejos de aquisição persistentes, especialistas mantiveram suas recomendações de 'compra' ou 'manutenção' para a ação do Commerzbank, com alvos de preço chegando a €17,50 (RBC Capital Markets).

Estratégia de Investimento

Dadas as condições atuais do mercado, investir na ação subvalorizada do Commerzbank ainda pode ser uma boa jogada, mesmo após a significativa alta do preço. Aqueles que procuram minimizar o risco de investir diretamente em ações podem considerar a aquisição de um certificado de bônus limitado como uma alternativa à compra direta das ações. Esses certificados podem proporcionar altos retornos mesmo que o preço das ações experimente uma queda significativa.

Além dos pagamentos de dividendos, a compra direta da ação do Commerzbank só gerará retornos positivos se o preço das ações aumentar. Com certificados de bônus com e sem limite, os investidores podem gerar retornos anuais brutos de dois dígitos, mesmo que o preço das ações permaneça estável ou diminua.

Como Funciona

Se a ação do Commerzbank não cair abaixo ou igual ao teto de €11 até a data de avaliação do certificado, o certificado de bônus limitado será resgatado no seu valor máximo de resgate de €19 em 30 de dezembro de 2025.

Detalhes Cruciais

O certificado de bônus limitado da Societe Generale (ISIN: DE000SY9WV88) na ação do Commerzbank tem um nível de bônus e limite de €19. O limite define o valor máximo de pagamento do certificado. A barreira, ativa até a data de avaliação de 19 de dezembro de 2025, está em €11. Com o preço da ação do Commerzbank em €16,48, os investidores poderiam adquirir o certificado por €16,15, o que o tornaria mais barato do que a própria ação.

Perspectivas

Com o certificado atualmente disponível para compra por €16,15, ele oferece o potencial de um retorno bruto de 17,65% (equivalente a 14% ao ano) até dezembro de 2025, desde que o preço da ação não caia 33,25% para €11 ou abaixo.

Riscos

Se a ação do Commerzbank atingir a barreira de €11 até a data de avaliação e o preço da ação estiver abaixo do limite nessa data, os investidores receberão uma ação do Commerzbank por certificado em suas contas. Se essa ação for posteriormente vendida abaixo do preço de compra do certificado de €16,15, o investimento resultará em uma perda de capital.

Este artigo não constitui nenhuma recomendação para comprar ou vender ações do Commerzbank ou produtos de investimento baseados em ações do Commerzbank. Não é assumida nenhuma responsabilidade pela precisão dos dados.

No contexto da diversificação de carteiras de investimento, outros instrumentos de renda variável, como certificados de bônus, podem oferecer retornos substanciais mesmo que a ação do Commerzbank experimente uma queda. Esses certificados, como o certificado de bônus limitado da Societe Generale, têm um limite que define o valor máximo de pagamento, proporcionando assim uma forma de mitigação de riscos.

Se o preço da ação do Commerzbank permanecer estável ou diminuir, os investidores que adquirirem certificados de bônus limitados têm o potencial de obter retornos anuais de dois dígitos, além dos potenciais pagamentos de dividendos decorrentes da propriedade direta das ações.

