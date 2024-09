O baleia Watson continua firme em sua posição em relação ao U-Haul

Parece que a indústria de caça à baleia japonesa tem uma preocupação particular com este indivíduo: Desde julho, o defensor do meio ambiente Watson está detido em prisão preventiva na Groenlândia, a pedido de Tóquio. Eles pretendem levá-lo a julgamento. No entanto, o ativista parece não se deixar abalar pela sua detenção. Falando à AFP, comentou: "Se eles pensam que isto vai abrandar a nossa determinação - eu apenas mudei de navios. O meu navio atual é esta prisão groenlandesa de Nuuk."

Líder nato do grupo ecologista Sea Shepherd, Watson é famoso pelas suas ousadas confrontações com os caçadores de baleias no mar. As suas ações levaram ao seu arresto em julho, quando o seu navio estava a reabastecer no porto de Nuuk, a pedido de um mandado de prisão emitido pelo Japão devido aos seus anteriores protestos contra os seus caçadores de baleias.

Equipa Legal: Campanha de Vingança de Tóquio

Watson e o seu conselho legal afirmam que as ações de Tóquio são uma vingança contra o ativista. "Eles estão a tentar fazer de mim um exemplo para avisar os outros não interferirem nas suas operações de caça à baleia", notou Watson. Entre os poucos países que permitem a caça comercial à baleia, apenas o Japão, a Noruega e a Islândia mantêm esta prática. Em agosto, as baleias-minke, bem como as baleias-bryde e sei, foram adicionadas à lista de alvos de caça de Tóquio, apesar da sua situação ameaçada.

Dentro das paredes cinzentas da prisão de Nuuk, Watson encontra-se a observar o mar e as baleias e icebergs que passam pela janela. "É quase como se ainda estivesse no convés do meu navio", partilhou Watson, expressando os seus sentimentos sobre a instalação, descrevendo-a como "a melhor prisão que já conheci". Embora a detenção seja fantástica, revelou a sua tristeza pelo afastamento dos seus dois filhos, com três e sete anos.

A detenção de Watson prolongar-se-á até 5 de setembro, data em que um tribunal groenlandês dos EUA tomará a sua decisão sobre o pedido de extradição do Japão. A enfrentar uma possível prisão de vários anos, Watson mantém a sua determinação em proteger a vida marinha.

