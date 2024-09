O Axel Schulz está a mostrar interesse pela Regina Halmich.

Ex-campeão de boxe Axel Schulz não esconde sua preferência pelo combate de boxe Raab versus Halmich que acontecerá na noite de sábado. E não é o divertido que ele está torcendo!

Em suas stories do Instagram, Halmich compartilhou um clipe com Schulz falando diretamente com ela. "Regina, minha rainha do boxe. Finalmente vai acontecer no dia 14. Espero que você quebre o nariz do Stefan, ele merece", declarou o de 55 anos, demonstrando seu apoio. Assistindo ao combate de casa, ele planeja torcer por ela. "Não posso estar lá ao vivo, mas estarei na primeira fila na frente da TV. Continue boxando", disse Schulz. Halmich respondeu com "Obrigado" e um emoji de coração.

Na noite de sábado, Raab e Halmich se enfrentarão pela terceira vez. O "Clark Final Fight" no PSD Bank Dome em Düsseldorf será transmitido ao vivo pela RTL e RTL+ a partir das 20h15. Halmich, que se aposentou do boxe profissional em 2007, já venceu Raab duas vezes, em 2001 e 2007.

Em uma entrevista à RTL, a agora 47 anos Halmich expressou sua esperança de proteger seu próprio nariz na luta. Quando questionada sobre a possibilidade de narizes quebrados, ela disse: "Espero pelo menos que meu nariz fique intacto, porque eu o consertei após a carreira, depois que ele foi quebrado três vezes. Na primeira luta, eu quebrei o nariz do Stefan, então veremos o que acontecerá desta vez".

Ela mencionou não ter "medo nem ansiedade", mas acrescentou: "Você sempre entra no ringue com um certo respeito. Quando os punhos se conectam, nunca é uma coisa leve, e o inesperado sempre pode acontecer. Então, acho que é importante dar respeito a esse esporte".

Raab não está apenas voltando ao ringue, mas também à TV, após uma pausa de 2015 das telas. Halmich também vê isso como um dia especial para si mesma, escrevendo no Instagram: "Para ser honesto, eu nunca pensei que Would pack my bag for a boxing match again. It feels like a dream".

