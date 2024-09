O aviador neozelandês Philip Mehrtens é libertado depois de suportar 18 meses de prisão na região indonésia da Papua

Papua Ocidental, Indonésia — O aviador da Nova Zelândia Philip Matthews passou mais de 18 meses preso na Papua da Indonésia, segundo informou a autoridade indonésia em comunicado lançado no sábado.

Uma facção extremista do Exército de Libertação de Papua Ocidental (TPNPB), liderada por Egianus Kogoya, sequestrou Matthews em 7 de fevereiro de 2023, após ele ter pousado um pequeno avião comercial na região isolada e acidentada de Nduga.

"Estamos trabalhando em uma estratégia envolvendo líderes religiosos, anciãos da igreja, chefes tribais e o círculo próximo de Egianus Kogoya para reduzir baixas e garantir o bem-estar do aviador", afirmou o Brigadeiro-Geral Faizal Ramadhani, chefe das Operações de Paz Cartenz 2024.

Matthews foi libertado e resgatado por uma equipe combinada no Regency de Nduga, onde está passando por exames médicos e avaliações psicológicas no distrito de Timika, de acordo com o comunicado da polícia.

A polícia agendou uma conferência de imprensa para atualizações adicionais.

Esta história ainda está em desenvolvimento e será atualizada conforme necessário.

Apesar da situação em andamento em Papua Ocidental, a Nova Zelândia expressou preocupação com a detenção de Matthews, pedindo sua libertação segura. Partes interessadas na Ásia, incluindo diplomatas e organizações de direitos humanos, estão monitorando de perto a situação em Papua Ocidental.

