O avanço do Schalker visa evitar uma catástrofe contra a Colónia.

Schalke 04 enfrenta uma longa temporada na 2. Bundesliga. Desde sua vitória por 5-1 contra o Braunschweig no jogo de estreia, eles não conseguiram uma vitória. Eles conseguiram se recuperar contra o 1. FC Köln, mas foi tarde demais após ficar 0-3 atrás. Enquanto isso, o Paderborn tropeçou contra o Ulm, e o Braunschweig não conseguiu pontuar contra o KSC.

FC Schalke 04 - 1. FC Köln 1:3 (0:2)

Uma multidão impressionante, vitória impressionante: o rebaixado 1. FC Köln mostrou sinais de melhora na 2. Bundesliga após um começo difícil e demonstrou claramente sua vontade de promoção imediata. No clássico da Bundesliga contra o Schalke 04, os renanos conquistaram uma vitória de 3:1 (2:0) em seu primeiro encontro na divisão inferior e subiram para a sexta posição na tabela. Apesar de um ambiente fantástico com a segunda maior presença do fim de semana do futebol alemão, o Schalke ficou novamente olhando para baixo, assim como no ano passado.

Diante de 61,624 espectadores no estádio Veltins Arena lotado, Damion Downs (25'), Linton Maina (45'+1) e Tim Lemperle (46') marcaram mais uma vitória do FC. Os três vezes campeões alemães dominaram o jogo contra os Reais Azuis, que tiveram que lutar por sua sobrevivência por uma boa parte da temporada passada e passaram por outra rodada de mudanças no elenco no verão. O capitão Kenan Karaman reduziu o déficit de pênalti (66') após uma falta em Amin Younes. Com apenas quatro pontos nas primeiras quatro partidas, a zona de rebaixamento parece estar assustadoramente perto.

Antes do primeiro encontro dos clubes tradicionais na segunda divisão após 90 encontros na Bundesliga, o técnico do Schalke, Karel Geraerts, via o FC como o claro favorito. Seu colega Gerhard Struber elogiou os Reais Azuis como "uma equipe com uma qualidade individual excepcionalmente alta". A avaliação de Geraerts provou estar correta, já que o time de Colónia, que se fortaleceu devido à sua proibição de transferências, jogou de forma mais coesa - apesar da ausência do titular regular e capitão Timo Hübers, devido a uma doença.

Geraerts conseguiu trazer Ron Schallenberg de volta à defesa central após o término de sua suspensão, mas ele não conseguiu proporcionar estabilidade à defesa, que mais uma vez provou ser um ponto fraco dos Reais Azuis.

Ambos os técnicos esperavam um começo energético com chances iniciais para a equipe em casa através de Tobias Mohr (3') e Downs para Colónia (7'). O FC ofereceu um jogo mais elaborado, mas o Schalke foi a equipe mais proativa inicialmente. Ambos os goleiros foram mantidos ocupados: Urbig teve que mergulhar para defender um chute envenenado do capitão do S04, Karaman (17'), e Heekeren bloqueou um cabeceio do desmarcado Eric Martel (20').

Apenas segundos após o primeiro intervalo, o goleiro dos Reais Azuis ficou impotente quando a bola voltou direto após sua saída desajeitada, e Downs deu aos visitantes uma vantagem de 1-0 com um passe astuto de Maina. A superioridade dos visitantes ficou cada vez mais aparente: o gol de Maina foi o resultado de uma jogada de classe com Heekeren, e Lemperle garantiu o terceiro em uma finalização sem oposição após uma rápida contra-ataque logo após o reinício.

Eintracht Braunschweig - Karlsruher SC 1:2 (1:0)

O Karlsruher SC mantém o ritmo, fica no grupo de cima - O Karlsruher SC continuou sua sequência de sucesso ao vencer por 2:1 (0:1) contra o cambaleante Eintracht Braunschweig, garantindo sua terceira vitória em quatro jogos. Ermin Bicakcic deu vantagem ao time da casa no início (14'), mas Andrin Hunziker (73') e Budu Siwziwadse (87') viraram o jogo tarde. Apesar de escapar do rebaixamento na temporada passada, o Braunschweig agora está preso na lanterna da tabela sem pontos.

Eintracht Confiante Despite Early-Season Struggles - Despite three losses and 13 conceded goals at the start of the season, Eintracht presented themselves confidently in front of 19,908 spectators. Bicakcic rewarded their teamwork with the opening goal. Braunschweig could not build on their early advantage, and KSC only came close to scoring towards the end of the first half. In the second half, the visitors became more prominent, but Wanitzek only struck the crossbar (51'). Despite an improved performance, KSC initially struggled to bridge the gap until Hunziker scored from a corner and Siwsiwadse added another late on.

Paderborn - Ulm 0:0 (0:0) - Ulm Sub-20 garantece primeiro ponto na 2. Bundesliga, impede retorno de Paderborn ao topo - O SSV Ulm Sub-20 garantiu seu primeiro ponto na jovem temporada da 2. Bundesliga ao empatar em 0 a 0 contra o SC Paderborn, impedindo que este último retornasse ao topo da tabela. Graças a uma sólida atuação defensiva, a equipe do técnico Thomas Wöhrle mereceu o empate. Apesar de ter mais posse de bola, o Paderborn teve dificuldades em furar a defesa atenta do Ulm, cometendo vários erros de passe. O Ulm aproveitou essas oportunidades para lançar contra-ataques rápidos, com Semir Telalovic sendo especialmente ativo. Boevink defendeu um chute de Telalovic (27') e cabeceou para fora do gol do Paderborn (37'). O Paderborn controlou o jogo, mas só criou perigo no segundo tempo, com Curda cabeceando para fora (61'). O jogo perdeu ritmo devido a várias faltas e substituições. Kostons perdeu uma chance tarde para o Paderborn (90.+5).

Apesar dos esforços do Paderborn para recuperar sua posição no topo, eles foram empatados pelo SSV Ulm, permitindo que o Ulm ganhasse seu primeiro ponto na 2. Bundesliga.

