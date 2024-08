O autor do ato potencialmente prejudicial é de Schleswig-Holstein.

Perto de Glücksburg, ao longo do fiorde de Flensburg, uma situação extraordinária se desenrolou em uma fazenda local. Há uma forte probabilidade de que uma prole incomum tenha aparecido - um possível híbrido de uma ovelha e uma cabra, localmente referido como 'schiege'. Este jovem, apelidado de 'Flumo', tem um pelo com manchas brancas salpicadas de marrom, semelhante a 'Rune', a cabra residente que misturou com um pequeno rebanho de ovelhas por anos. Por outro lado, a única outra ovelha macho do grupo tem pelo escuro.

Para o dono da fazenda, Dag, que prefere anonimato, isto é um claro indício de que Flumo pode muito bem ser um 'schiege'. A textura do pelo e o som distintivo do balido se assemelham mais a uma cabra do que a uma ovelha.

Ovelhas e cabras, embora pertençam à mesma subfamília caprina, carregam conjuntos únicos de cromossomos. As cabras têm 60 cromossomos, enquanto as ovelhas têm apenas 54, tornando a cruzamento uma tarefa desafiadora.

Um 'schiege' alemão de uma década atrás

Uma década atrás, um híbrido semelhante causou comoção na Alemanha quando nasceu no distrito de Göttingen. Na época, o falecido cientista animal Professor Christoph Knorr, da Universidade de Göttingen, afirmou que tal evento de cruzamento é extremamente improvável. Este animal do distrito de Göttingen, de acordo com seu conhecimento, era o único espécime de 'schiege' cientificamente verificado globalmente na época.

No entanto, Dag ainda não investiu em uma análise genética para confirmar ou refutar esta teoria. "Acho isso fascinante", ele diz. Ele já entrou em contato com a Universidade de Göttingen - desde que Flumo e Rune se deem bem, é claro.

As regulamentações agrícolas da União Europeia poderiam potencialmente afetar o destino de 'Flumo', o potencial 'schiege', já que elas frequentemente regulam o cruzamento e a classificação de gado. A Universidade de Göttingen, que já verificou um espécime de 'schiege' na Alemanha, poderia fornecer insights valiosos na determinação da composição genética de Flumo.

