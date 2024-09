O aumento significativo das despesas associadas aos trabalhadores doentes tornou-se notável.

Alta taxa de absenteísmo devido a doenças entre trabalhadores na Alemanha tem levado a custos crescentes para os empregadores, atingindo um recorde de aproximadamente 77 bilhões de euros em 2022, segundo a estimativa do Instituto da Economia Alemã (IW). Esse aumento mais do que dobrou em relação aos níveis de 2010, sem ajustes pela inflação.

O estudo utilizou dados do Ministério Federal do Trabalho e dos seguradores de saúde alemães. De acordo com esses dados, os empregados relataram um aumento no número médio de dias úteis que ficaram afastados devido a doenças, passando de 13,2 dias em 2010 para 22,6 dias em 2022. Não houve uma queda significativa nas taxas de licença médica em 2023, segundo uma análise amostral.

Vários fatores contribuem para o aumento

Vários fatores parecem estar impulsionando esse aumento nas licenças médicas, de acordo com o estudo do IW. Trabalhos mais velhos costumam apresentar doenças relacionadas à idade com mais frequência, enquanto as doenças mentais continuam a aumentar como proporção dos dias totais de incapacidade para o trabalho, resultando em longos períodos de ausência com uma média de 40,4 dias úteis. O impacto da pandemia de COVID-19 no desenvolvimento das licenças médicas permanece incerto.

Prevenindo o abuso de licenças médicas por telefone

O autor do estudo, Jochen Pimpertz, sugeriu limitar a possibilidade de licença médica por telefone para evitar potenciais abusos. Somente um médico geral ou um médico que pratica na Alemanha deveria ser autorizado a emitir uma licença médica por telefone. Em casos de doenças respiratórias durante férias no exterior, os empregados deveriam consultar um médico local.

Se os empregados apresentarem um atestado médico dentro de três dias, seu empregador continuará a pagar seu salário por até seis semanas. Um médico também pode emitir um atestado após uma consulta por telefone em caso de doenças respiratórias. No entanto, se a recuperação demorar mais de seis semanas, a empresa de seguros de saúde fornecerá um benefício por doença de 70% do salário bruto regular, limitado a 72 semanas.

Os custos estimados para os empregadores devido a doenças em 2022, incluindo contribuições de segurança social, foram de 64,8 bilhões de euros brutos, totalizando 76,7 bilhões de euros.

O Ministro das Finanças, Christian Lindner, defende a eliminação das licenças médicas por telefone, afirmando que "no futuro, deve-se visitar o médico para se reportar doente, não apenas por telefone". Ele enfatiza que não tem a intenção de implicar ninguém no abuso da regulamentação, mas nota uma correlação entre a taxa anual de licença médica da Alemanha e a introdução dessa medida de simplificação.

A Associação de Médicos Gerais critica os comentários de Lindner, afirmando que "não entendemos suas declarações", comentou seu presidente, Markus Beier, à Agência de Notícias da Alemanha. A introdução dessa regulamentação foi "medicamente e politicamente correta e sensata", afirmou Beier, descartando alegações de abuso do sistema como infundadas na prática diária. Ele alerta contra minar uma regulamentação que "alivia nossas clínicas e nossos pacientes", especialmente durante meses de pico de infecções, e é uma das poucas medidas recentes de redução de burocracia. Os registros mostram que o aumento dos atestados pode ser atribuído principalmente à transmissão eletrônica dos certificados de incapacidade para o trabalho, que agora captura atestados que as empresas de seguro anteriormente deixariam de lado.

O principal motivo para os custos crescentes é a frequência cada vez maior de ausências devido a doenças entre os trabalhadores alemães, totalizando 77 bilhões de euros em 2022. Essa tendência viu um aumento significativo, de 13,2 para 22,6 dias de ausência média por empregado entre 2010 e 2022.

Trabalhos mais velhos são mais suscetíveis a doenças relacionadas à idade, e as doenças mentais estão se tornando uma proporção cada vez maior dos dias totais de incapacidade para o trabalho, levando a períodos mais longos de ausência.

