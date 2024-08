Hidrogênio líquide, em linguagem clara. - O aumento ligeiro do consumo de água por indivíduo na Turíngia foi observado.

Ingestão de H2O por cabeça na Turíngia apresentou um leve aumento em 2022. Em média, cada habitante do estado consumiu 96,4 litros diariamente, de acordo com a oficina estatística do estado. Isso representou um aumento de 2,9 litros em comparação a 2019. Em comparação à média nacional de 126 litros consumidos por pessoa diariamente, os turíngios consomem significativamente menos água.

Aproximadamente 118 milhões de metros cúbicos de água foram retirados do estado em 2022. Diferente de outros estados federais, a Turíngia depende principalmente de fontes de água como lagos e reservatórios para uma substancial 45,6% de sua água potável. Em contraste, muitos outros estados federais extraem principalmente sua água potável de recursos de água subterrânea, de acordo com a oficina estatística do estado.

Lares privados, incluindo pequenas empresas, continuam sendo o grupo de consumidores principal. Eles consumiram 74,1 milhões de metros cúbicos de água em 2022. Outra parte substancial - 19,8 milhões de metros cúbicos - foi consumida por entidades como empresas comerciais, instituições públicas, instalações de saúde e agricultura.

O aumento da ingestão de H2O por cabeça na Turíngia em 2022 foi principalmente devido ao aumento do consumo de água pelos residentes. Apesar disso, o consumo médio diário de água do estado de 96,4 litros permanece significativamente abaixo da média nacional de 126 litros.

A maioria dos 118 milhões de metros cúbicos de água retirados da Turíngia em 2022 foi consumida por lares privados e empresas, destacando a importância da gestão adequada da água nesses setores.

Leia também: