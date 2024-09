- O aumento dos infractores graves na NRW foi observado.

No ano passado, houve um aumento no número de reincidentes na Renânia do Norte-Vestfália. De acordo com uma avaliação do Ministério do Interior da NRW, o número de indivíduos que cometeram pelo menos cinco crimes em um ano chegou a 1.647 em 2023. Este número era menor em 2022, com 1.596 reincidentes. O "Rheinische Post" já havia relatado este fato.

Em 2019, havia supostamente 1.902 reincidentes, com o número diminuindo para 1.844 em 2020 e diminuindo ainda mais para 1.442 em 2021. Até meados de abril deste ano, a polícia da Renânia do Norte-Vestfália havia relatado 1.575 reincidentes, de acordo com o Ministério do Interior da NRW. As autoridades fornecem essas figuras em 15 de abril, 15 de outubro e 31 de dezembro.

O mais jovem entre esses reincidentes é um menino de 13 anos.

De acordo com a avaliação atual, a autoridade policial de Colônia tinha 206 reincidentes em 2023, o maior número em toda a NRW. Isso é seguido por Essen (155), Duisburg (137), Dortmund (135), Aachen (72) e Oberhausen (57). Os relatórios das autoridades policiais de Viersen (47), Mönchengladbach (46) e Bochum (44) vêm em seguida.

A maioria dos reincidentes é de cidadania alemã. O mais jovem deles é um menino de 13 anos, de acordo com o Ministério do Interior da NRW. Este indivíduo era principalmente conhecido por crimes contra a propriedade e violentos, foi mencionado.

O aumento dos reincidentes no ano passado gerou preocupação com a criminalidade na Renânia do Norte-Vestfália. Embora tenha havido uma redução no número de reincidentes em 2022, o número de indivíduos que cometeram pelo menos cinco crimes em um ano ainda permaneceu alto.

