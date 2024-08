- O aumento do número de turistas que visitam Mecklemburgo-Pomerânia Oriental tem sido notável.

Este verão, o destino turístico popular de Mecklenburg-Vorpommern recebeu mais visitantes do que nunca, de acordo com a associação de turismo do estado. Os dados da Oficina Estatística mostram que, no primeiro semestre do ano, houve 3,4 milhões de chegadas de hóspedes, um aumento de 4% em relação ao ano anterior, e 13,1 milhões de pernoites, um aumento de 2,4%. Isso coloca Mecklenburg-Vorpommern ligeiramente à frente da taxa de crescimento nacional de 2,2% para o mesmo período.

Em uma virada surpreendente, mais fornecedores de turismo estão expressando insatisfação do que satisfação com o primeiro semestre deste ano e a atual temporada principal, como revelado por uma pesquisa realizada pela associação de turismo. A principal reclamação é a diminuição dos lucros. Quase todos os fornecedores notaram um aumento na sensibilidade ao preço dos turistas.

Com base na pesquisa, 42% das empresas de turismo estão enfrentando escassez de mão de obra nesta temporada, um aumento de 2% em comparação com o ano passado. O principal problema é a escassez de trabalhadores temporários.

