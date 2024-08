Em processo de Educação ou Desenvolvimento de Habilidades - O aumento do número de aprendizes no sector artesanal da Saxónia Oriental foi observado.

No setor artesanal saxão, houve um aumento notável tanto de aprendizes do sexo masculino quanto feminino neste ano, em comparação com o ano passado. Essa informação foi compartilhada pela Guilda de Artesãos de Dresden, revelando um aumento de 6,2% no número de contratos de aprendizado concluídos em comparação com o ano anterior. No total, 1.994 novos contratos foram selados para o novo período de aprendizado no distrito de Dresden, em contraste com os 1.877 do ano anterior. Isso representa o quarto ano consecutivo de expansão no número de aprendizes.

Andreas Brzezinski, CEO da Guilda de Artesãos de Dresden, comentou: "Essa tendência indica um compromisso robusto das empresas com a formação e um reconhecimento por parte dos jovens de que a arte de fazer coisas é um cenário de treinamento e econômico atraente nesta região, cheio de oportunidades". Brzezinski destacou que os candidatos tardios ainda têm a opção de iniciar uma aprendizagem no setor artesanal, uma vez que algumas empresas continuam a procurar aprendizes adequados para o ano de treinamento atual.

Empresas artesanais em Meißen, Bautzen, Görlitz, Saxon Switzerland-Osterzgebirge e a capital do estado Dresden oferecem aprendizados em mais de 80 profissões.

As mulheres também experimentaram um aumento nas oportunidades de aprendizado no setor artesanal saxão, contribuindo para o aumento geral no número de novos contratos de aprendizado. O aumento no número de aprendizes do sexo feminino é evidente em várias empresas artesanais localizadas em Meißen, Bautzen, Görlitz, Saxon Switzerland-Osterzgebirge e a capital do estado Dresden.

