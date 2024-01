O atual campeão universitário de futebol americano, Georgia, derrota o primeiro classificado Tennessee

Os Volunteers tinham-se estreado em primeiro lugar na primeira classificação dos College Football Playoffs da época, mas foram derrotados pelos Bulldogs por 27-13.

Ambas as equipas entraram no jogo com um registo perfeito de 8-0, com os Bulldogs em primeiro lugar na sondagem da AP e os Vols empatados em segundo lugar, marcando apenas o terceiro encontro da época regular na história da SEC entre uma equipa classificada em primeiro e outra em segundo lugar.

A procura para assistir ao jogo foi grande, com os últimos bilhetes a custarem mais de 600 dólares, segundo o TickPick.

Perante mais de 90.000 adeptos, os Bulldogs mostraram que continuam a ser a equipa a derrotar no futebol universitário.

A Geórgia venceu de forma convincente, dominando todas as facetas do jogo. A forte defesa dos Bulldogs não permitiu que o Tennessee entrasse na zona de finalização até faltarem menos de cinco minutos para o fim do jogo.

A vitória coloca a invicta Geórgia no caminho de volta ao jogo do campeonato da Southeastern Conference, com um caminho claro de volta ao College Football Playoff, onde os Dawgs esperam defender seu título.

