O atraso na apresentação de pedidos de prestações de habitação continua por enquanto.

Devido a uma recente revisão nas regulamentações de auxílio-moradia, houve um aumento significativo nos pedidos em todo o país, resultando em tempos de processamento estendidos. Apesar dos repetidos apelos dos estados e autoridades locais por procedimentos simplificados, essas modificações são previstas para demorar pelo menos mais um ano. Durante uma reunião de ministros da construção em Passau, o Ministério Federal de Habitação indicou que tais modificações e simplificações só começariam com a abertura do próximo período legislativo. De acordo com o Secretário de Estado Rolf Bösinger, não faria sentido apressar essas atualizações durante o período legislativo atual e ter que repetir o processo depois.

O auxílio-moradia, também conhecido como Wohngeld, é uma ajuda financeira concedida pelo estado a cidadãos de baixa renda para ajudar com despesas de moradia ou custos de propriedade. O valor do auxílio e os critérios de elegibilidade são baseados no tamanho da família, na renda e na carga financeira, com o governo federal e os estados contribuindo igualmente.

O aumento nos pedidos

As novas regulamentações introduzidas no início de 2023 expandiram tanto o valor do auxílio-moradia quanto o grupo de potenciais beneficiários, o que causou um aumento notável nos pedidos e atrasos nos tempos de processamento em todo o país. Recentemente, vários estados e municípios expressaram preocupação com a sobrecarga em seus órgãos administrativos.

De acordo com Bösinger, embora haja unidade entre o governo federal e os estados em relação ao objetivo e às medidas de simplificação propostas, há discordâncias quanto ao cronograma: o governo federal prefere avaliar o impacto das modificações em 2024 antes de fazer qualquer mudança.

Atualmente, o presidente da conferência de ministros da construção, o ministro da Baviera Christian Bernreiter do CDU, expressou sua decepção com os atrasos, mencionando Munique como um exemplo onde o atraso às vezes ultrapassa 12 meses. Sua colega do CDU da Renânia do Norte-Vestfália, Ina Scharrenbach, acusou o governo federal de descumprir o acordo, argumentando que isso é prejudicial aos requerentes e aos municípios. No entanto, o senador de Habitação de Hamburgo, Karen Pein do SPD, defendeu o Ministério Federal de Habitação liderado pelo SPD, afirmando que eles prometeram implementar simplificações e que os tempos de processamento dos pedidos de auxílio-moradia não são universalmente tão prolongados quanto 12 meses ou mais.

Os estados federais, incluindo Baviera e Renânia do Norte-Vestfália, expressaram suas preocupações sobre os tempos de processamento prolongados dos pedidos de auxílio-moradia devido ao aumento causado pelo aumento dos potenciais beneficiários e do valor do auxílio. Apesar das discordâncias sobre o cronograma para implementar simplificações para simplificar esses procedimentos, o Ministério Federal de Habitação, liderado pelo Secretário de Estado Rolf Bösinger, remains committed to addressing these issues during the upcoming legislative period.

