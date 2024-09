O ator John Ashton, conhecido pelo seu papel em "Beverly Hills Cop", faleceu aos 76 anos.

Ashton faleceu na quinta-feira em Fort Collins, Colorado, como sua família confirmou em um comunicado emitido pelo gerente de Ashton, Alan Somers, no domingo. Não foi revelada nenhuma causa específica para sua morte inicialmente.

Ao longo de uma carreira que durou mais de meio século, Ashton foi uma figura reconhecível na televisão e no cinema, em produções como "Midnight Run", "Little Big League" e "Gone Baby Gone".

No entanto, na série "Beverly Hills Cop", Ashton interpretou um papel fundamental em um trio icônico. Embora Eddie Murphy's Axel Foley, um detetive de Detroit investigando um caso em Los Angeles, fosse o personagem principal, os detetives locais - Billy Rosewood (Judge Reinhold) e o personagem de Ashton, Taggart - frequentemente serviam como cúmplices cautelosos porém ansiosos de Axel.

Dentre os três, Taggart, carinhosamente conhecido como "Sargento" por Billy, era o detetive mais cauteloso e cumpridor da lei. No entanto, ele frequentemente se via envolvido nos planos de Axel. Ashton estrelou em todos os quatro filmes, desde o original de 1984 até o reboot da Netflix, "Beverly Hills Cop: Axel F", lançado neste ano.

Ashton assumiu um papel mais moralmente questionável no filme de comédia de ação "Midnight Run" de 1988, de Martin Brest. Ele interpretou o rival caçador de recompensas, também atrás do personagem contador de Charles Grodin, enquanto era escoltado por Robert De Niro's Jack Walsh.

Em uma entrevista à Collider em julho, Ashton compartilhou suas experiências durante o processo de audição com De Niro.

"Bobby começou a me passar fósforos, e eu fui pegá-los, mas ele jogou-os no chão e ficou me encarando", lembrou Ashton. "Eu olhei para os fósforos, depois olhei para cima e disse: 'Foda-se'. Ele respondeu: 'Foda-se também'. Eu disse a ele para ir se foder. Mais tarde, descobri que todos os outros atores pegaram os fósforos e entregaram a ele, depois do qual ele decidiu que queria

Leia também: