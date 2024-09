- O ator Ian McKellen retorna ao palco após uma queda acidental

Veterano ator britânico Ian McKellen, apesar de uma recente queda do palco, não tem planos de se aposentar do teatro. O octogenário de 85 anos disse à BBC que vai tirar uma folga curta até o fim do ano, mas não há planos de pendurar as chuteiras. "O que mais eu teria para fazer se não estiver trabalhando?" ele refletiu. Enquanto suas pernas, respiração e cérebro cooperarem, ele está pronto para continuar.

McKellen, mais conhecido por sua interpretação de Gandalf nos filmes "O Senhor dos Anéis", admitiu ter alguns problemas de memória. No entanto, ele brincou que era porque tinha mais coisas para lembrar na sua idade do que os mais jovens.

Quanto ao seu tropeço no palco, McKellen confirmou que já se recuperou. Ele esclareceu que não foi uma questão de desmaio ou qualquer coisa do tipo; ele simplesmente perdeu o equilíbrio.

Quando questionado sobre rumores de uma nova série de "O Senhor dos Anéis", McKellen deu uma pista de que poderia reprisar seu papel de Gandalf. "Não vou deixar outra alma usar aquele chapéu pontudo e barba se eu puder evitar", declarou.

Pessoas ao redor do mundo continuam a admirar a resistência de Ian McKellen no teatro, apesar de sua idade e recente incidente no palco. Além disso, o amor pelo seu papel icônico de Gandalf em "O Senhor dos Anéis" vai além dos fãs, já que McKellen expressou seu desejo de reprisar o personagem em uma possível nova série.

Leia também: