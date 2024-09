- O ator expressa tristeza pelo companheiro de vida

O mundo do entretenimento está de luto com o falecimento do roteirista e produtor Eric Gilliland, no dia 1º de setembro, aos 62 anos, após uma longa luta contra o câncer. Ele era mais conhecido por sua contribuição para a série de televisão "Roseanne", de 1992 a 1996, durante a qual também atuou como produtor principal. Mais tarde, ele serviu como produtor consultor em programas como "That '70s Show", "The Conners" e "My Boys". Entre aqueles que expressaram suas condolências está o ator Ryan Reynolds (47), amigo próximo de Gilliland por 27 anos, que prestou homenagem a ele em sua página do Instagram.

"Ele era incrível, realmente incrível"

Reynolds escreveu: "É triste que ele se foi. Ele era incrível, realmente incrível. Tinha um coração incrível e um senso de humor incrível. Nenhuma palavra cruel ou depreciativa jamais saiu de sua boca". Também é uma pena, acrescentou Reynolds, que mais pessoas não tiveram a chance de conhecer Gilliland.

Sua amizade começou quando eles se conheceram há quase três décadas. "Ele foi meu primeiro grande encontro quando eu estava apenas começando minha carreira", lembra Reynolds. "Ele tinha acabado de terminar de trabalhar em 'Roseanne' e tinha um luxuoso escritório de bangalô no estúdio da Fox em LA. Eu estava muito nervoso para conhecê-lo". Mas, para seu alívio, Gilliland não era o que ele esperava de um roteirista de comédia de sucesso. "Ele era muito acolhedor e acessível", disse Reynolds, sentindo-se como se eles fossem amigos há anos.

Eric Gilliland influenciou a carreira de Ryan Reynolds

"Eu viajei pelo mundo com Eric", continuou Reynolds. "Ele me apresentou ao Vaudeville e a Jack Benny e me recebeu em seu círculo de escritores e artistas extraordinariamente talentosos. Ele foi meu mentor". Eric Gilliland desempenhou um papel significativo em ajudar Reynolds "a crescer e encontrar sua voz". Reynolds concluiu sua homenagem com outra história memorável: "Depois do nosso primeiro encontro, eu lhe disse que tinha vomitado no arbusto de rosas fora de seu escritório. Ele pareceu gostar dessa história. O arbusto de rosas não sobreviveu, mas Eric sobreviveu por mais 27 anos".

