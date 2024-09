O ator evitou com sucesso a condenação num caso envolvendo suposta má conduta sexual.

Na Bósnia, o renomado ator Moamer Kasumović, originário do Montenegro, causou indignação ao comprar sua saída de uma sentença judicial após ser condenado por assédio sexual a uma vítima de 14 anos. O julgamento contra Kasumović, uma figura proeminente na região dos Bálcãs devido ao seu papel principal em "Lud, zbunjen, normalan" (traduzido como "Louco, Confuso, Normal"), supostamente foi mantido fora do escrutínio público, causando descontentamento significativo, segundo o jornal diário "Vecernji List".

Durante uma sessão de perguntas e respostas após uma apresentação teatral no Teatro Nacional de Sarajevo, um jovem acusador acusou publicamente Kasumović de abusar dele quando ainda era menor. Além disso, a condenação de Kasumović por agredir um menino de 14 anos por um tribunal de Sarajevo foi revelada.

Inicialmente, o tribunal manteve silêncio sobre o assunto, mas acabou reconhecendo a condenação sob pressão pública no meio de 2023. Kasumović foi indiciado em 2021 e recebeu uma sentença de prisão de um ano em junho de 2022. A sentença foi confirmada em recurso em 2023. Em novembro de 2023, circularam rumores de que Kasumović pagou cerca de 18.660 euros para evitar cumprir sua sentença.

A roteirista Elma Tatagaric, que colaborou com Kasumović, expressou seu choque e descontentamento com o sistema que permite que indivíduos comprem sua liberdade apesar de cometer crimes tão hediondos. "Estou completamente chocada, como todos os meus colegas, e não acredito", declarou à emissora N1.

A Bósnia e Herzegovina está dividida em duas entidades: a Federação da Bósnia e Herzegovina, habitada principalmente por muçulmanos bósnios e croatas, e a República Sérvia, predominantemente habitada por sérvios bósnios. Na Federação, é permitido pagar por uma sentença leniente de menos de 12 meses, independentemente do crime cometido. Por outro lado, na República Sérvia, certos crimes, incluindo assédio sexual a um menor e terrorismo, estão isentos. As autoridades do país anunciaram emendas ao Código Penal e planos para estabelecer um registro de agressores sexuais.

A Comissão expressou preocupação com os relatórios de Kasumović pagando para evitar cumprir sua sentença, pedindo uma investigação aprofundada no assunto. A Comissão também instou as autoridades bósnias a fortalecer suas leis e políticas para prevenir tais casos de compra de leniência em sentenças criminais.

