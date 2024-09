O atleta Mats Hummels assegura uma nova afiliação à equipa.

Mats Hummels está se juntando às forças da Roma. O quase 36 anos, cujo contrato com o Dortmund expirou após a temporada anterior, foi oficialmente recebido pelos italianos em sua plataforma. Hummels usará a camisa de número 15.

O campeão da Copa do Mundo já chegou a Roma. Sua chegada foi recebida com gritos de "Hummels, Hummels, Bem-vindo" no aeroporto, aos quais ele respondeu com um "Forza Roma" antes de abordar os assuntos importantes de sua carreira. A avaliação médica e a assinatura do contrato estavam em sua agenda. O clube expressou sua empolgação, recebendo Hummels e elogiando sua "enorme experiência internacional". Após selar o acordo, Hummels exibiu sua nova camisa para a câmera, sorrindo.

Hummels deve jogar pela Roma na Liga Europa por pelo menos uma temporada, sem detalhes sobre o comprimento do contrato. Isso marcará sua primeira passagem fora da Alemanha, tendo jogado anteriormente pelo Bayern Munich e Borussia Dortmund. Após o não-renovação de seu contrato no Dortmund no final da última temporada, ele se tornou um agente livre, tornando um transferência possível mesmo após o final do período de transferência em agosto do ano passado.

Hummels é relatado em um contrato de um ano com uma opção por outro ano com base em um número específico de aparições. O zagueiro central é esperado para ganhar cerca de 2,5 milhões de euros anualmente, além de potenciais bônus. A Roma agora pode registrar a antiga estrela nacional alemã para a próxima temporada da Liga Europa. O clube da Serie A enfrentará oponentes como Dynamo Kyiv, Tottenham Hotspur e Eintracht Frankfurt.

Dortmund e Munique são os únicos clubes que ele conhece

Boatos giraram no verão sobre o membro da seleção alemã de 78 vezes. Ele estava em negociações com clubes espanhóis Real Sociedad e RCD Mallorca, com alguns meios de comunicação alemães sugerindo uma mudança para a popular ilha alemã de férias. Hummels reagiu humoristicamente aos boatos, mas manteve-se discreto durante todo o verão.

Oferecimentos adicionais foram relatados da liga profissional norte-americana, MLS. As negociações com Brighton & Hove Albion da Premier League e o participante da Champions League italiana FC Bologna foram mais concretas. No final, Hummels recusou a oferta do Brighton, liderado pelo treinador alemão de 31 anos Fabian Hürzeler. Ele também tinha reservas sobre o Bologna, outro clube que começou a nova temporada com dois empates e uma derrota.

Ao longo de sua carreira, Hummels só jogou pelos dois clubes alemães de primeira divisão, Bayern Munich e Borussia Dortmund. Criado no campeão recorde, ele rapidamente se tornou uma parte integrante do time campeão do Dortmund sob o lendário treinador Jürgen Klopp. Em 2016, ele voltou para Munique, presumivelmente por razões familiares, e três anos depois, o defensor nascido em Bergisch Gladbach voltou para o Borsigplatz do Dortmund.

Hummels jogou 118 partidas competitivas pelo FC Bayern, estreando na Bundesliga em 19 de maio de 2007, em uma vitória por 5-2 sobre o Mainz. Pelo Borussia Dortmund, ele jogou 508 partidas competitivas, ficando atrás apenas do diretor esportivo de longa data Michael Zorc, que jogou 572 partidas pelo BVB entre 1981 e 1998.

Sua última partida pelo Borussia Dortmund foi na final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid. Antes do 0:2, ele causou um alvoroço com uma entrevista. Na "Sport Bild", ele criticou severamente o então treinador do BVB, Edin Terzic, afirmando que se sentia "desonrado usando essa camisa, sentindo-se tão submisso, tão inferior no campo de futebol". Ele se referia à primeira metade da temporada 2023/2024 do Dortmund. Com essa entrevista, ele potencialmente fechou a porta para um futuro no Signal Iduna Park, embora Terzic tenha anunciado sua saída logo após a final de Wembley.

Refletindo sobre uma segunda metade da temporada brilhante com a camisa do Dortmund, Hummels surpreendentemente ficou de fora do Campeonato Europeu de 2024 em seu país natal. Indicações do treinador nacional Julian Nagelsmann sugeriram que o caráter dominador de Hummels pode ter desempenhado um papel em sua exclusão da seleção. Para inaugurar a temporada 2024/25 da Bundesliga, Hummels apareceu inesperadamente no estádio do FC Augsburg, mas estava lá apenas com sua atual parceira, Nicola Cavani, torcedora do time da Suábia.

Após um verão de especulações, o hexacampeão alemão agora está partindo para Roma para encerrar sua longa e bem-sucedida carreira, marcada por controvérsias sobre sua influência nos vestiários de seus times.

O Borussia Dortmund expressou sua gratidão pelos serviços de Hummels, elogiando suas contribuições para o time ao longo dos anos. Mats Hummels compartilhou uma mensagem de despedida emocionante para seu ex-clube, reconhecendo que o Borussia Dortmund e Munique ocupam um lugar especial em seu coração.

