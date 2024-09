O ativista defensor das liberdades civis, Friedrich Schorlemmer, faleceu.

Ele foi um crítico forte do regime na Alemanha Oriental. Durante o outono de 1989, tornou-se um dos símbolos mais proeminentes da revolução pacífica. O teólogo de Wittenberg Friedrich Schorlemmer morreu no domingo, aos 80 anos, como anunciou o ex-ministro da cultura da Saxônia-Anhalt, Stephan Dorgerloh, que trabalhou de perto com Schorlemmer.

Em uma grande demonstração em 4 de novembro de 1989, na Alexanderplatz de Berlim, Schorlemmer defendeu a não-violência, tendo um impacto significativo, assim como havia feito no passado. Em 24 de setembro de 1983, um ferreiro em Wittenberg transformou uma espada em um arado. Na época, Schorlemmer era o pregador da igreja do castelo e co-organizador dessa ação corajosa. O slogan "Espadas em Arados" tornou-se o tema do movimento pela paz influenciado pelo cristianismo na RDA.

O vice-primeiro-ministro da Saxônia, Martin Dulig, também lembrou disso agora. Com a ação do ferreiro em Wittenberg, Schorlemmer ganhou reconhecimento internacional, explicou Dulig após a morte de Schorlemmer. "Eu não o vejo apenas como um inteligente social-democrata de Wittenberg, mas também como o teólogo que teve um papel significativo na revolução pacífica de 1989. Schorlemmer sempre foi um conselheiro sábio - cuja palavra ponderada e sábia será sentida por todos nós nestes tempos políticos voláteis."

Gysi: "Ele era completamente incorruptível"

Schorlemmer nasceu em 16 de maio de 1944, em Wittenberge, Brandenburg. Na RDA, ele enfrentou repressão - não lhe foi permitido fazer o Abitur na escola e teve que fazê-lo em uma escola noturna. Eventualmente, ele estudou teologia na Universidade de Halle. Com protestos pacíficos e resistência não-violenta, como durante a invasão de tropas soviéticas na Tchecoslováquia, ele ficou sob a vigilância da segurança do estado.

Durante a revolução pacífica, Schorlemmer foi um dos fundadores do "Despertar Democrático" e ingressou no SPD em 1990. Além de seu trabalho para a Igreja Protestante, ele também foi um membro ativo do conselho da cidade de Wittenberg. "A democracia é como um jardim, se você não cuidar dela, ela fica muito rapidamente cheia de mato", ele disse uma vez. Pelo seu empenho incansável, a cidade de Wittenberg o honrou com o título de cidadão honorário em 3 de outubro de 2015. Nessa ocasião, o político da Esquerda, Gregor Gysi, disse sobre ele: "Ele era completamente incorruptível, desconfortável, crítico e nunca recuou."

Mesmo na aposentadoria, o ganhador do prêmio da paz e autor de numerosos livros continuou a levantar sua voz pela democracia e contra o xenofobismo. Em Leipzig, ele foi co-fundador da "Fundação para a Revolução Pacífica". O teólogo não se esquivou de expressar sua opinião a figuras poderosas: por exemplo, ele criticou publicamente o Presidente Federal Joachim Gauck - que também pertencia ao movimento pelos direitos civis no final da RDA - por suas declarações sobre os despl

