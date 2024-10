O atirador vitorioso no reino de Rust não verá a luz do dia novamente.

Hannah Gutierrez-Reed, a técnica de armas de cena responsável pelo tiro fatal no set do filme "Rust", continuará a cumprir sua sentença na prisão. Sua solicitação de libertação antecipada foi rejeitada pela juíza Mary Marlowe Sommer. Além disso, ela não foi autorizada a ter um novo julgamento, de acordo com o tribunal de Santa Fé, Novo México.

Anteriormente, Gutierrez-Reed recebeu uma sentença de 18 meses de prisão por homicídio involuntário após um veredicto de júri em março. A juíza manteve essa pena máxima na sentença.

Apesar de vários recursos apresentados pela equipe jurídica de Gutierrez-Reed questionando o veredicto de culpa, eles não foram bem-sucedidos em obter uma libertação antecipada ou um novo julgamento.

Arma de Propriedade Contendo Balas Vivas

Gutierrez-Reed era responsável pela segurança das armas durante as filmagens do western "Rust", onde Alec Baldwin atuou como produtor e ator principal. Durante os ensaios em outubro de 2021, Halyna Hutchins, uma cinegrafista de 42 anos, foi ferida fatalmente quando um tiro foi disparado de uma arma de propriedade. Gutierrez-Reed havia carregado o revólver, que continha munição ao vivo. A acusação afirmou que ela descumpriu os protocolos de segurança e não inspecionou os projéteis. O mistério de como a munição ao vivo acabou no set continua sem solução. Tanto Gutierrez-Reed quanto Baldwin mantêm sua inocência no assunto.

Da mesma forma, Baldwin também enfrentou acusações de homicídio involuntário em um processo separado. No entanto, em julho, a juíza Sommer colocou os procedimentos em espera inesperadamente. A defesa alegou que a acusação estava escondendo provas e cometendo grave má conduta.

