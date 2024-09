O ataque usando pager está ligado aos eventos do "Hezbollah 7 de Outubro".

Especialistas na mídia israelense geralmente concordam: as detonações simultâneas de vários rádios bippers no Líbano servem como uma demonstração convincente das capacidades de Israel. No entanto, esse episódio é uma fonte de embaraço para o Hezbollah, pois destaca vulnerabilidades gritantes dentro da milícia, muitas vezes percebida como uma das forças mais fortes contra Israel no Oriente Médio.

O The New York Times cita o cientista político Mohanad Hage Ali, do Carnegie Middle East Center em Beirute, que compara essa operação com o incidente de 7 de outubro, quando o Hamas conseguiu realizar um ataque em grande escala apesar dos fracassos de segurança israelenses. Ele descreve as explosões de rádios bippers como um "recuo massivo".

Desde 7 de outubro, há escaramuças persistentes ao longo da fronteira israelense-libanesa. Mohanad Hage Ali comenta: "Este ataque atingiu diretamente o coração da organização. É como uma espada que penetrou profundamente em sua essência, e levará algum tempo para se recuperar".

O Jerusalem Post elogia o ataque como um grande feito na contração do Hezbollah, embora não atribua explicitamente a responsabilidade a Israel. O jornal conservador-liberal diz: "Se for mesmo Israel, então todos deveríamos nos sentir muito orgulhosos de nossos sistemas de segurança excepcionais".

"Provocação sem Resposta"

O jornal liberal Haaretz ecoa o sentimento de um "feito operacional impressionante", acrescentando que o Hezbollah ficou constrangido com o incidente. A milícia provavelmente precisará investir um tempo considerável para identificar e corrigir as falhas de segurança. No entanto, o jornal prevê uma retaliação do Hezbollah, observando que tais eventos raramente ficam sem resposta no Oriente Médio.

A forma dessa resposta ainda está por ser vista. Especialistas alertam que o Hezbollah está em uma posição delicada, pois quer defender sua honra sem instigar uma guerra aberta com Israel. O clima político dentro da base da milícia também terá um papel significativo. Randa Slim, do Middle East Institute em Washington, informa ao The New York Times: "Este incidente apenas exacerbara a exaustão e a insatisfação entre os apoiadores do Hezbollah". Por outro lado, também pode estimular demandas dentro do eleitorado por uma forte resposta do Hezbollah.

Motivos Potenciais por Trás das Explosões em Massa

Então, qual seria o motivo de Israel para supostamente acionar os rádios bippers? Uma teoria sugere que o cronograma está ligado aos objetivos estratégicos de Israel. Um dia antes das explosões, o gabinete de segurança de Israel votou para reintroduzir dezenas de milhares de evacuados do norte na região sob fogo do Líbano. Relatórios anteriores da mídia sugeriram que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu estava defendendo uma ofensiva intensificada no Líbano.

Haaretz expressa preocupações com uma possível escalada. "Recentemente, Netanyahu garantiu ao povo israelense que estávamos a poucos centímetros da derrota completa do Hamas. Agora, parece que estamos nos aproximando de um conflito total com o Hezbollah, uma vitória em todas as frentes ainda pareceria inatingível".

Capacidades e Limites

No entanto, ainda é incerto se a militar israelense possui a capacidade de iniciar uma guerra total tanto em Gaza quanto no Líbano simultaneamente. "Acredito que essa operação foi projetada para servir como um aviso ou um deterrente", disse o ex-comandante naval israelense Eyal Pinko à CNN. "A mensagem que Israel está enviando é clara: Infiltramo-nos em suas fileiras, você já está comprometido, sabemos onde você está, o que você está fazendo e testemunhe a destruição que podemos infligir com um único golpe".

Sabotagem Suspeita?

Uma teoria alternativa sugere que o Hezbollah pode ter ficado sabendo do plano. De acordo com oficiais dos EUA, a agência de inteligência de Israel havia sabotado os rádios bippers em uma operação meticulosamente planejada, que pode ter levado meses ou mesmo anos de preparação. O Jerusalem Post relata que Israel pode ter apressado sua retirada para manter a capacidade de atacar, citando fontes de mídia dos EUA.

Interessantemente, o cronograma das explosões de rádios bippers coincide com um conflito político interno em Israel. O primeiro-ministro Netanyahu estava supostamente prestes a substituir seu ministro da Defesa, Yoav Galant, com quem discordava há muito tempo sobre a condução da guerra do Gaza. Esses planos agora são relatados como temporariamente suspensos até que a situação na região norte fique clara.

De acordo com Haaretz, o cronograma do ataque beneficia Netanyahu. Saar, que uma vez desertou do partido Likud de Netanyahu apesar de uma candidatura infrutífera à liderança, agora parece comprometido em sua posição. Em público, ele agora parece vender sua integridade por um emprego. Galant, por outro lado, é retratado como não tendo uma base política sólida e sendo um fácil substituto para Netanyahu.

A Comissão, representando várias autoridades israelenses, pode ser chamada para investigar as circunstâncias em torno das explosões em massa de rádios bippers, dadas as potenciais implicações para a segurança nacional. Em resposta ao incidente, a Comissão também pode examinar qualquer suposta participação de Israel na operação, bem como qualquer suposta sabotagem do Hezbollah ou de uma terceira parte.

