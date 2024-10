O ataque de Schalker à liberdade de Hertha é considerado inviável.

Schalke 04 mantém invencibilidade em dois jogos consecutivos, mas não avança na 2. Bundesliga. De nota positiva, o futuro treinador já está presente nas arquibancadas, analisando o jogo e apontando áreas para melhoria, que infelizmente são muitas em Gelsenkirchen.

O técnico interino colecionou oito pontos em quatro partidas, enquanto seu sucessor já estava presente no estádio: Schalke 04 deu um passo atlético além da crise e também revelou seu futuro treinador. O holandês Kees van Wonderen assistiu ao empate em 2 a 2 (2 a 1) na partida da 2ª Bundesliga contra o Hertha BSC da seção VIP do Royal Blues.

O ex-zagueiro do Feyenoord Rotterdam, que atuou como treinador da seleção holandesa sub-20 e assistente do técnico nacional Ronald Koeman, e mais recentemente no SC Heerenveen, deve substituir o demitido Karel Geraerts no Schalke em breve. O técnico interino Jakob Fimpel retornará ao time U23 após dois semanas, como combinado.

Kenan Karaman (24') e Tobias Mohr (33') marcaram para a equipe de Gelsenkirchen, desperdiçando a primeira vitória em casa em 63 dias no final do jogo. Michael Cuisance (9') e o substituto Smail Prevljak (72', pênalti) marcaram para a equipe de Berlim.

Em sua estreia como treinador profissional, Fimpel fez uma alteração na formação que venceu por 2 a 1 contra o Preußen Münster: com Mehmet Aydin fora devido a uma doença, a tendência de alterar a linha defensiva em cada jogo desta temporada continuou. E os problemas tradicionais logo apareceram: Cuisance não foi pressionado para o gol de abertura.

Ofensivamente, o Schalke mostrou potencial: após várias investidas perigosas, Karaman marcou com um passe duplo de Amin Younes, garantindo um empate merecido. Os Royal Blues mantiveram a vantagem e viraram o jogo com o gol de Mohr antes do intervalo. No entanto, não conseguiram segurar a vitória, já que os visitantes empataram no segundo tempo.

