O assassinato do líder do Hezbollah desencadeia outra tarefa delicada de equilíbrio para Biden.

Após a operação cirúrgica, Biden informou prontamente à população que não havia sido notificado anteriormente e não tinha envolvimento. Esta revelação ocorreu logo após Israel e Hezbollah confirmarem a morte de Nasrallah, ocorrida 24 horas depois. Em resposta, Biden emitiu um comunicado cuidadosamente elaborado, descrevendo o incidente como uma "medida de justiça", enquanto enfatizava seu desejo de promover a tranquilidade.

Este evento apresenta um desafio formidável para Biden, considerando seu momento, apenas seis semanas antes das eleições presidenciais dos EUA. Já envolvido em desacordos com o primeiro-ministro israelense Netanyahu em relação ao conflito prolongado em Gaza, Biden agora se encontra tentando gerenciar duas situações contenciosas num momento em que sua influência nas decisões de Netanyahu parece ter atingido um ponto baixo histórico.

Antes do ataque de sexta-feira, Netanyahu rejeitou uma proposta de cessar-fogo patrocinada pelos Estados Unidos e pela França, que pedia um hiato de 21 dias nas hostilidades ao longo da fronteira Israel-Líbano. Esta decisão provocou indignação entre os oficiais americanos que haviam sido levados a crer que Netanyahu estava a bordo.

Após iniciar sua operação principal em Beirute, Israel só revelou suas intenções aos EUA após o início da operação, causando frustração entre algumas autoridades americanas que consideram isso como mais uma instância de Netanyahu ignorar os apelos públicos e privados de Biden pela contenção.

Falando a jornalistas em Delaware na sexta-feira, Biden reiterou sua falta de conhecimento sobre a operação.

"Estamos ainda reunindo informações", afirmou o presidente. Ele expressou suas preocupações, que haviam aumentado ao longo do último ano, mas haviam atingido seu auge, em relação à possibilidade de eclodir um conflito maior: "Estou sempre vigilante quanto a isso", admitiu.

Apesar de suas preocupações, ficou evidente que Israel havia alvejado uma pessoa que era um alvo preferencial para a assassinato pela Casa Branca.

"É admirável", elogiou um oficial sênior da administração à CNN ao saber da morte de Nasrallah, confirmada tanto pelas Forças de Defesa de Israel quanto pelo Hezbollah.

"Ninguém aqui está de luto por Nasrallah", acrescentou outro oficial sênior da administração, referindo-se ao líder do Hezbollah como um "terrorista" e "assassino".

"Hassan Nasrallah foi um terrorista com sangue americano nas mãos", afirmou a vice-presidente Kamala Harris em um comunicado lançado no sábado.

Até a manhã de sábado, ainda era cedo para prever as implicações da morte de Nasrallah na região e a probabilidade de uma maior escalada, explicou um dos oficiais.

A posição americana no momento é se preparar para uma gama de potenciais represálias, caso ocorram, mas a fonte dessas represálias permanece incerta: Hezbollah, Irã ou ambos, eles especulam.

A principal preocupação da administração Biden gira em torno das consequências da morte de Nasrallah nos próximos dias e semanas, dada a atual elevação do risco de escalada e a possibilidade iminente de um conflito mais amplo.

Se os eventos recentes tivessem ocorrido há seis meses, o risco de uma segunda guerra significativa poderia ter sido ainda maior, argumentou o primeiro oficial sênior da administração. No entanto, o Hezbollah supostamente sofreu danos significativos, e o Irã - seu patrocinador - também supostamente foi enfraquecido, afirmou o oficial.

No mês passado, Israel alvejou os depósitos de armas do Hezbollah e degradou significativamente sua infraestrutura de comunicação, incluindo ataques a rádios e walkie-talkies.

Um oficial sênior dos EUA havia dito anteriormente à CNN que o Irã poderia intervir no conflito se seus líderes acharem que estão prestes a perder o Hezbollah, seu grupo proxy mais poderoso.

Até sábado, os EUA não haviam detectado sinais de uma grande retaliação iraniana sustentada, de acordo com os oficiais, mas reconheceram que ainda era cedo.

"Nosso objetivo final é aliviar os conflitos em andamento tanto em Gaza quanto no Líbano por meio de meios diplomáticos", escreveu Biden em seu comunicado, lançado no sábado. "Em Gaza, temos trabalhado em direção a um acordo apoiado pelo Conselho de Segurança da ONU para um cessar-fogo e a libertação de reféns. No Líbano, temos negociado um acordo que facilitaria o retorno seguro das pessoas a suas casas em Israel e no sul do Líbano."

"Chegou a hora desses acordos se concretizarem, para aliviar os perigos que ameaçam Israel e para a região do Oriente Médio atingir maior estabilidade", concluiu ele.

Biden realizou uma ligação com Harris e sua equipe de segurança nacional no sábado para discutir os desenvolvimentos no Oriente Médio, de acordo com a Casa Branca.

"O presidente Biden convocou uma ligação com a vice-presidente Harris e sua equipe de segurança nacional para receber uma atualização sobre a situação no Oriente Médio, avaliar a situação das forças militares dos EUA na região e direcionar esforços diplomáticos contínuos para coordenar com aliados e parceiros a fim de reduzir os conflitos em andamento", anunciou a Casa Branca.

Em um prenúncio de sinais de preocupação com uma rápida deterioração da situação, o Departamento de Estado emitiu ordens no sábado para que alguns funcionários e suas famílias deixassem o Líbano, à medida que o conflito ameaça se intensificar em uma guerra total.

A partida dos funcionários não essenciais não significa a evacuação da embaixada inteira, mas enfatiza a volatilidade aumentada no país e sua capital, Beirute.

As ordens de partida foram emitidas apenas alguns dias após os oficiais americanos terem expressado otimismo em relação a uma "quebra" proposta que eles esperavam que pusesse fim à violência ao longo da fronteira Israel-Líbano.

O otimismo dos oficiais americanos decorreu, em parte, de suas negociações com Ron Dermer, um confidente próximo de Netanyahu, enquanto eles redigiam e revisavam o texto da declaração. As discussões sobre o cessar-fogo começaram com uma conversa entre Dermer e Jake Sullivan, conselheiro de segurança nacional de Biden, na segunda-feira.

A impressão que os oficiais dos EUA tiveram foi de que Netanyahu apoiaria um cessar-fogo e eles foram encorajados a colaborar com os oficiais franceses para finalizar uma declaração que defendesse um cessar-fogo de 21 dias.

Os oficiais de alto escalão da administração Biden ficaram indignados na quinta-feira após Netanyahu descartar a proposta, o que os levou a exigir que os israelenses publicassem uma declaração pública para mitigar a embaraçosa situação diplomática.

Altos funcionários americanos apaixonados acreditavam que Netanyahu estava respondendo à pressão doméstica de indivíduos extremistas dentro de sua administração. Por outro lado, as autoridades israelenses atribuíram o mal-entendido a um "mal-entendido".

De qualquer forma, até o final da semana, qualquer murmúrio de uma trégua iminente desapareceu quando aviões israelenses atacaram o principal centro do Hezbollah em Beirute com bombardeios.

A jornalista Samantha Waldenberg, da CNN, registrou partes desta conta.

Este evento no Oriente Médio, ocorrendo seis semanas antes das eleições presidenciais dos EUA, tornou-se um assunto político significativo para Biden, dada sua relação tensa com Netanyahu e a decisão de Israel de realizar a operação sem prévio aviso. O foco da administração agora é gerenciar potenciais represálias e prevenir um conflito maior.

O momento da morte de Hassan Nasrallah, logo antes das eleições dos EUA, acrescentou uma camada política a esta situação complexa, com a influência de Biden sobre a tomada de decisão de Netanyahu parecendo estar em um ponto baixo.

