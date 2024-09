O assassinato de crianças de origem japonesa desperta medo na China

En caminho para a escola na China, um jovem estudante japonês infelizmente encontrou seu fim após ser esfaqueado. Este triste evento tem o potencial de acender uma disputa diplomática entre as duas nações e causou inquietação dentro da comunidade japonesa. Infelizmente, este não é um incidente isolado.

A criança, um menino de 10 anos, filho de um pai japonês e uma mãe chinesa, e aluno da Escola Japonesa de Shenzhen, morreu na manhã de quinta-feira devido aos seus ferimentos, de acordo com autoridades japonesas. O agressor, um homem chinês de 44 anos, foi imediatamente detido pela polícia local no local do crime.

Em resposta a este ato hediondo, o primeiro-ministro japonês Fumio Kishida descreveu-o como "vergonhoso" e instou Beijing a fornecer uma explicação completa o mais breve possível. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lin Jian, confirmou que uma investigação estava em andamento e que a China e o Japão estavam em contato, com a China oferecendo suas condolências pelo incidente.

O motivo específico deste ataque fatal permanece desconhecido, de acordo com relatórios da BBC. No entanto, alguns analistas estão preocupados que o nacionalismo crescente na China possa levar a mais ataques contra estrangeiros. Em junho, uma mãe japonesa e sua criança foram agredidas na cidade oriental de Suzhou, perto de uma escola japonesa, resultando na morte de um homem chinês que tentou protegê-las. Em junho, quatro professores americanos foram tragicamente mortos em um ataque com faca na cidade do norte de Jilin. As autoridades chinesas continuam a rotular esses incidentes como eventos isolados.

Chamados para cautela de empresas japonesas

Após esses eventos, as autoridades japonesas pediram ao governo chinês que garantisse a segurança dos cidadãos japoneses. As principais empresas japonesas também aconselharam seus funcionários na China a ficarem vigilantes. A Toshiba, a Toyota e a Panasonic, entre outras, emitiram recomendações para que seus funcionários tomem precauções de segurança, enquanto a Panasonic oferece voos gratuitos para casa aos seus funcionários.

Enquanto as autoridades chinesas estão sob escrutínio próximo e buscam tranquilizar as comunidades japonesas sobre sua segurança e evitar uma crise diplomática maior, as relações entre as duas nações continuam tensas, com desentendimentos sobre agravos históricos e reivindicações territoriais persistindo por muitos anos.

Após o esfaqueamento trágico do menino de 10 anos, pessoas em Shenzhen deixaram flores na entrada da escola japonesa, de acordo com fontes de mídia. Além disso, algumas escolas japonesas na China entraram em contato com os pais para aumentar o nível de alerta em resposta ao incidente.

A trágica morte do menino de 10 anos ocorreu em Shenzhen, uma cidade na China, destacando a sensibilidade deste incidente entre as duas nações. As autoridades chinesas entraram em contato com as autoridades japonesas, reconhecendo o incidente e expressando suas condolências.

