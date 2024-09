O assalto em Essen focou numa família em particular.

Em Essen, foram relatados incêndios intencionais em prédios residenciais que deixaram cerca de 30 pessoas feridas, com dois jovens crianças em estado crítico. O prefeito Thomas Kufen comentou sobre os resultados preliminares, sugerindo que os incêndios foram especificamente direcionados contra uma família em particular. Ele expressou preocupação com a colocação em perigo das crianças pequenas.

Kufen agradeceu aos bombeiros, serviços de emergência e polícia pelo trabalho incansável. Ele elogiou a coragem dos moradores locais que ajudaram a deter o suspeito de incêndio criminoso usando ferramentas improvisadas antes da chegada da polícia.

O suspeito de 41 anos será apresentado a um juiz mais tarde no mesmo dia. De acordo com a polícia, ele está sendo acusado de incêndio criminoso grave e tentativa de homicídio, com seus motivos ainda não esclarecidos. A polícia está pedindo a qualquer pessoa com filmagens do incidente que as compartilhe.

Além disso, o suspeito também está sendo investigado por ter arremessado um caminhão de entrega contra duas lojas mais cedo naquele dia e brandido armas afiadas para intimidar pessoas. A polícia revelou que ele é residente em Essen e possui cidadania síria.

Vidas em Perigo

As duas crianças pequenas feridas por inalação de fumaça estão atualmente recebendo tratamento em clínicas especializadas. O porta-voz da polícia não pode confirmar o estado atual das crianças.

Incêndios ocorreram em dois prédios residenciais nos bairros de Altenessen e Stoppenberg no sábado à tarde. Os prédios foram considerados inacessíveis, prendendo os moradores dentro deles. Vizinhos forneceram escadas, mas elas não eram altas o suficiente. Um porta-voz dos bombeiros afirmou que, ao chegar, os moradores já estavam pendurados nas janelas, segurando crianças. A situação era intensa. Todos os moradores foram eventualmente resgatados pelos bombeiros.

No auge do incidente, cerca de 160 profissionais de emergência foram mobilizados. Lidar com dois grandes incêndios simultaneamente é um desafio até mesmo para uma grande cidade como Essen, admitiu o porta-voz. A operação durou aproximadamente uma hora e meia.

Equipes de bombeiros trabalharam incansavelmente para apagar os incêndios nos bairros de Altenessen e Stoppenberg, salvando inúmeras vidas. O prefeito Kufen elogiou os bombeiros por seus esforços heroicos em face de uma situação tão desafiadora.

