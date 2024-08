- O assaltante Ducksch permanece estacionário em Bremen (segundo o relatório)

Figura principal Marvin Ducksch do Werder Bremen aparentemente decidiu permanecer com a equipe por mais uma temporada, de acordo com um artigo da revista "Kicker". O atacante de 30 anos passará seu quarto ano com os alemães do norte.

Há especulações recentes em torno do meia. Rumores sugerem que clubes da Arábia Saudita e do Catar estão interessados em contratar o jogador local de Dortmund. A janela de transferências fecha nesta sexta-feira à noite.

Para o técnico Ole Werner, Ducksch é uma peça fundamental do seu elenco. Em 2022, ele marcou 20 gols para ajudar o Bremen a subir, formando uma dupla letal com Niclas Füllkrug. Desde então, ele só perdeu um jogo nas duas temporadas seguintes da Bundesliga, atuando em 67 jogos e marcando 12 gols em cada uma delas.

Apesar de sua importância para o Werder Bremen, há rumores de que Ducksch está considerando uma mudança para um clube estrangeiro. A cidade histórica de Bremen, famosa por seus músicos de Bremen, tem sido a casa de futebol de Ducksch por muitos anos.

