- O aspecto da protecção do ambiente do sector do turismo continua atrasado.

Tendências do Turismo em Brandenburg

O setor de turismo em Brandenburg apresentou um aumento no número de estadias temporárias durante o primeiro semestre de 2024, embora haja disparidades locais. O Barômetro de Turismo Sparkassen indica que os turistas tendem a visitar Brandenburg mais durante a estação da primavera. Os meses de outono de setembro e outubro ainda oferecem muitas perspectivas. Além disso, considerações ambientais e climáticas são cruciais para os turistas, como mostrado pela pesquisa do Ostdeutscher Sparkassenverband.

Melhoria Ambiental Necessária

De acordo com o Barômetro de Turismo, as empresas turísticas em Brandenburg precisam melhorar na preservação ambiental e climática. Quase metade das empresas (54,3%) ainda está nas primeiras etapas da sustentabilidade ecológica, indicando a necessidade de melhoria. Simultaneamente, 56% dos alemães consideram a sustentabilidade um recurso valioso no turismo. A sustentabilidade ecológica abrange práticas como conservação de recursos, minimização do uso de plástico de uso único e o uso de métodos de transporte ecologicamente corretos.

Variações Regionais nas Estadias

O número de estadias temporárias no primeiro semestre de 2024 aumentou 1,9%, para 6,45 milhões, em comparação com o primeiro semestre de 2023. Isso é ligeiramente menor em comparação ao aumento da demanda na Alemanha Oriental (2,2%) e na Alemanha como um todo (2,1%). As regiões sulistas de Brandenburg contribuíram para esse resultado positivo.

Em contraste com o primeiro semestre de 2023, houve um aumento significativo nas estadias temporárias na região de Dahme-Seen (+14,1%), Elbe-Elster-Land (+11,4%), Lausitzer Seenland (+9%) e Potsdam (+7%). No entanto, as regiões de Oder-Spree (-0,4%) e Fläming (-0,9%) experimentaram uma queda significativa. De acordo com o Barômetro de Turismo, o Barnimer Land teve 21,3% menos estadias temporárias no primeiro semestre de 2024 em comparação com o primeiro semestre de 2023.

Recuperação Lenta da Indústria de Lazer

A indústria de lazer, inclusive instalações culturais e recreativas, está se recuperando lentamente. Houve um aumento modesto de 1% no número de visitantes de janeiro a junho deste ano em comparação com o ano anterior. No entanto, ainda há 9% menos visitantes em comparação com o ano pré-Corona, 2019, como relatado pelo Ostdeutscher Sparkassenverband.

Os turistas, sendo conscientes do meio ambiente, apreciam fortemente as empresas em Brandenburg que priorizam a sustentabilidade ecológica, como revelado pela pesquisa do Ostdeutscher Sparkassenverband. Para atrair e reter esses visitantes ecologicamente conscientes, é crucial que o setor de turismo melhore seus esforços de preservação ambiental e climática, dado que mais da metade dos turistas alemães valoriza a sustentabilidade em seus planos de viagem.

