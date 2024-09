O artista musical Fatman Scoop faleceu.

Notícias Tristes no Mundo da Música: O Hype Man e Rapper Fatman Scoop Morre Após Desmaiar no Palco. Idade: 53 Anos.

Isaac Freeman III, mais conhecido como Fatman Scoop, nos deixou. Esta notícia está circulando através do site de celebridades americanas "TMZ". O músico veterano, que tinha apenas 53 anos, ficou inconsciente durante um show no fim de semana. Seu gerente de turnê anunciou através de uma publicação: "Estou simplesmente sem palavras... Você me levou pelo mundo e me permitiu dividir o palco com você em alguns dos lugares mais impressionantes e espetaculares que este planeta tem a oferecer. As lições que você me ensinou realmente moldaram o homem que eu sou hoje. Obrigado, eu te amo."

Nascido e criado em Nova York, infelizmente Fatman Scoop precisou de reanimação e foi levado para um hospital, de acordo com o "TMZ". O incidente teria ocorrido perto do Town Center Park em Hamden, Connecticut. O artista ficou inconsciente e caiu no palco por volta das 20h30, segundo o "TMZ".

Fatman Scoop, conhecido como hype-man (vocal de apoio) e personalidade de rádio e TV, estourou na cena em 1999 com seu sucesso "Be Faithful". A faixa, que conta com a participação do Crooklyn Clan e utiliza a mesma amostra de "Love Like This" de Faith Evans, fez sucesso em sua terra natal Nova York antes de se tornar um sucesso internacional após seu relançamento em 2003. Fatman Scoop colaborou com vários ícones da música hip-hop, incluindo Missy Elliott e Mariah Carey.

A notícia triste sobre a morte de Fatman Scoop causou pesar na indústria musical. Seu estilo energético de hype-manship e colaborações com artistas como Missy Elliott e Mariah Carey tornaram sua música inesquecível.

