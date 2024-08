- O artista está a viver uma encantadora celebração matrimonial

Entretenedor Riccardo Simonetti (31) declarou recentemente "Estou preso!" Antes do evento, Simonetti anunciou aos seus fãs através de uma publicação no Instagram que ele e o seu parceiro Steven estavam se casando hoje, dia 29 de agosto. Mais tarde, ele compartilhou uma foto de casal, expressando o seu amor pelo seu cônjuge.

Inicialmente, Simonetti compartilhou fotos na plataforma de mídia social que mostravam ele de costas, aparentemente em seu traje de casamento, e se preparando para o evento importante. Ele também escreveu palavras comoventes para os seus seguidores.

"Hoje, sou eu quem está se casando"

"Hoje, sou eu", escreveu Simonetti no dia 29 de agosto em inglês. "Estou me casando. Uau. Que sensação estranha. Sempre fui o solteiro eterno, aquele que brincava sobre nunca encontrar o amor. Aquele que teve o seu primeiro namorado aos 27 anos. E hoje, sou eu quem está se casando."

Simonetti também tinha alguns conselhos para os seus fãs. Ele aconselhou-os a serem verdadeiros consigo mesmos e a encontrar alguém que os ame pelo quem eles realmente são, não pela ideia do que eles deveriam ser. "Pode ser mais complicado encontrar alguém dessa forma, mas se você tiver sorte, a sensação é incrivelmente linda", explicou o entretenedor.

Em suas histórias, Simonetti também elogiou o céu azul no dia do seu casamento. Ele escreveu, "Sinto-me abençoado e grato por poder casar com o homem dos meus sonhos hoje. Que sensação estranha."

Riccardo Simonetti descobriu "amor incondicional"

Mais tarde, o homem de 31 anos compartilhou uma foto do novo casal. "Marido & Marido", legendou Simonetti. Por grande parte da sua vida, ele pensou que o casamento não era uma opção para ele, mas então apareceu Steven. Depois de conhecer o seu parceiro, ele percebeu "que existe amor incondicional, e que pessoas como nós merecem isso tanto quanto qualquer outra pessoa". Quebra seu coração que o seu amor ainda é considerado um crime em muitos países.

Simonetti tem sorte de estar se casando com "o homem mais incrível que já conheci na minha vida". Que Steven o tenha escolhido, que traz tanto alegria à sua vida, é uma bênção. "Agora somos maridos, e prometo fazer o meu melhor para lhe dar a vida que você merece e colocar um sorriso no seu lindo rosto, porque eu sei que você faz o mesmo por mim apenas por compartilhar o seu amor e bondade. Amo você mais do que palavras podem expressar, e estou tão grato por estar nessa jornada com você para sempre."

Entre os convidados estavam aparentemente as apresentadoras de TV Sylvie Meis (46) e Palina Rojinski (39). A última compartilhou um vídeo do dia anterior, que mostrava um churrasco, escrevendo que estavam comemorando o amor de Simonetti. Meis, que também participou do evento de solteiro de Simonetti, comentou na sua primeira publicação, dizendo "Oh, querido, estou tão, tão feliz por você e Steven. Mal posso esperar para ver você depois e testemunhar a cerimônia de amor."

Depois de compartilhar os seus sentimentos comoventes sobre o casamento, Riccardo Simonetti anunciou animadamente "Hoje, estamos tendo o casamento dos sonhos!" Mais tarde, no dia, na frente dos seus entes queridos, eles trocaram os seus votos, tornando o 'Casamento dos sonhos' uma realidade.

