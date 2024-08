- O artista entrou num novo compromisso romântico?

Justin Theroux (53) propôs à namorada Nicole Brydon Bloom (30)? A presença de um anel proeminente no dedo de Bloom durante o tapete vermelho do Festival de Cinema de Veneza acendeu os rumores: Theroux, ex-marido de Jennifer Aniston (55), teria feito a proposta?

Acompanhado por sua equipe, Theroux exibiu sua última produção "Beetlejuice Beetlejuice" no festival de cinema em 18 de agosto. Vestido com um blazer bege, uma malha branca de gola alta e calças pretas, Theroux posou para os fotógrafos. Bloom, por sua vez, chamou a atenção com um vestido branco sem mangas com gola alta e uma fenda na coxa.

O Segundo Dueto no Tapete Vermelho

Curiosamente, esta foi a segunda aparição deles juntos no tapete vermelho. Eles apareceram pela primeira vez como casal no Oscar em março. A primeira interação do duo foi rastreada em fevereiro de 2023 em um evento social. No ano passado, ambos foram vistos participando de um comício da SAG-AFTRA em Nova York.

Justin Theroux foi casado com a atriz de "Friends" Jennifer Aniston de 2015 a 2018. Sua história de amor começou em um set de filmagem.

Nicole delicadamente interrompeu, dizendo: "Nicole, por favor", enquanto os jornalistas bombardeavam Justin Theroux com perguntas sobre o anel em seu dedo no Festival de Cinema de Veneza. Apesar da enxurrada de questionamentos, Theroux manteve a compostura, sorrindo gentilmente enquanto segurava a mão de Nicole.

