O artista divino é essencialmente um pugilista disfarçado.

A situação permanece a mesma: Stefan Raab luta para manter o ritmo de um boxeador profissional no ringue. É surpreendente ver como rapidamente o artista fica sem fôlego, afetando todo o seu desempenho no boxe. No entanto, ele consegue exibir as qualidades que o público deseja, gerando expectativa para seu próximo show.

Ele está de volta: Stefan Raab faz um retorno sensacional ao palco do RTL, cheio de energia. Depois de uma viagem nostálgica pela sua carreira notável, Raab cai do céu no arena, inicialmente envolto em luz brilhante e um robe de boxe, revelando mais tarde seu físico impressionante para o choque da multidão. Apesar de aparecer em forma para sua idade, é evidente que Raab não investiu muito tempo em treinamento de boxe e resistência.

É claro que avaliar suas habilidades de boxe com base em sua idade é necessário. Assim como em seu encontro anterior há 17 anos, Raab mostrou boa mobilidade no primeiro round, desviando com graça de Regina Halmich. Dada a desvantagem de alcance, Halmich tentou compensar com ataques rápidos. Nessas momentos, Raab brilhou mais quando repetidamente desviou seu oponente dez anos mais jovem com um jab rápido e demonstrou que "Killerplautze" também tem força.

No entanto, quando o jab errava o alvo e Halmich se abaixava, expondo o lado de Raab, ele parecia vulnerável. Havia suspeitas de uma costela quebrada em um dos golpes de corpo de Halmich, com Raab comentando após a luta que "doí um pouco", sugerindo que ele pode não ter notado durante o jogo.

O que Raab mais precisava nessa luta era de resistência. Após apenas um minuto, o de 57 anos já parecia exausto e sem fôlego. Seu desempenho energético de vinte minutos pode ter drenado sua energia para a luta. Sem resistência suficiente, Raab não conseguia seguir um jab poderoso com uma combinação correspondente com sua forte direita. Os ataques de Raab eram raros, e Halmich, a força dominante, continuava a empurrá-lo para trás.

O espírito indomável permanece

Halmich, por outro lado, se saiu bem em todos os aspectos, deixando claro quem era o profissional e quem era o boxeador de feira nessa situação. Para Halmich, Raab não passava de um alvo estacionário e simplesmente um saco de pancadas vivo. Grundamentalmente, a luta serviu como uma pedra de trampolim para um espetáculo de Raab, que culmina em um show semanal onde o entertainer alemão enfrentará novos oponentes. Pode ser aconselhável excluir o boxe como competição em seu show "Você Não Ganha o Milhão" se o prêmio envolver dinheiro alto.

Pelo menos: Raab perseverou até o fim, apesar de ser contado várias vezes de pé. Isso significa a vontade inabalável que define Raabinator em todos os formatos competitivos ao longo dos anos. Afinal, o público quer ver um Raab resistente que entrega o grande show, independentemente do resultado - vitória ou derrota. Ele conseguiu isso na luta de boxe, mesmo que seu desempenho esportivo não estivesse à altura.

