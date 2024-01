O Arsenal vai continuar à espera do regresso à Liga dos Campeões depois do "desastre" contra o Newcastle

O que realmente dói aos adeptos do Arsenal é que, antes destes dois jogos, o clube estava a preparar-se para anunciar o seu regresso ao topo do futebol europeu.

A derrota por 2-0 em St James's Park - uma atuação que o médio Granit Xhaka descreveu como um "desastre" - foi um rude golpe para as hipóteses do Arsenal de terminar entre os quatro primeiros da Premier League, uma vez que os Gunners continuam a dois pontos do Tottenham, quando falta um jogo.

Para recuperar a quarta posição e se classificar para a Liga dos Campeões, o Arsenal precisará vencer o Everton no domingo e torcer para que o lanterna Norwich - sem vencer há seis jogos na Premier League - consiga uma improvável vitória contra o Tottenham.

Mas, na situação atual, a derrota sem brilho de segunda-feira parece custar caro.

"Se alguém não está preparado para este jogo, que fique em casa", foi a avaliação de Xhaka sobre a exibição da sua equipa contra o Newcastle.

"Se não estão preparados para este jogo, se estão nervosos, fiquem no banco ou em casa, não venham para aqui", disse à Sky Sports. "Precisamos de pessoas que tenham tomates - desculpem dizer isto - para vir aqui e jogar, porque sabíamos que este jogo era talvez um dos mais importantes para nós."

O Newcastle, com pouco a jogar para além de cimentar o estatuto de meio da tabela, dominou o encontro e deveria ter estado na frente ao intervalo - a melhor oportunidade coube a Allan Saint-Maximin depois de uma corrida animada por Takehiro Tomiyasu.

A equipa da casa chegou mesmo à vantagem aos 10 minutos da segunda parte, quando Ben White desviou um cruzamento de Joelinton para a sua própria baliza.

O golo pouco fez para estimular o Arsenal, já que as ondas de ataques do Newcastle continuaram e várias oportunidades - incluindo uma audaciosa tentativa de passe de longa distância para Aaron Ramsdale - caíram nas mãos de Callum Wilson.

Mas foi Bruno Guimarães, depois de Wilson ter sido travado por Ramsdale a cinco minutos do fim do jogo, que marcou o segundo golo do Newcastle e condenou o Arsenal a duas derrotas consecutivas, depois da derrota da semana passada frente ao Tottenham.

"O Newcastle foi 100 vezes melhor do que nós em todos os departamentos, do princípio ao fim, e é difícil de aceitar", disse o treinador do Arsenal, Mikel Arteta.

"Mas temos de o aceitar e essa é a realidade do que aconteceu hoje naquele campo... Não competimos, nunca entrámos no jogo, colocámo-nos em apuros vezes sem conta, perdemos todos os duelos.

"Em todos os aspectos do jogo fomos os segundos melhores e o Newcastle merecia totalmente ganhar o jogo, provavelmente também por uma margem maior."

LER: O Liverpool vence a final da Taça de Inglaterra depois de derrotar o Chelsea na emocionante decisão por penáltis

O resultado significa que o Arsenal irá provavelmente participar na Liga Europa na próxima temporada, e a competição de segundo nível da Europa vem com os seus próprios desafios - nomeadamente viajar para a Europa para jogar numa quinta-feira antes de regressar para um jogo da Premier League no fim de semana.

Isso poderá ser difícil para Arteta, uma vez que a sua equipa se debateu com a falta de profundidade do plantel ao longo da época.

"A equipa que conseguimos construir é o que conseguimos construir e é a equipa que nos trouxe até aqui", reflectiu o treinador após a derrota de segunda-feira.

O médio Thomas Partey está ausente desde a derrota do Arsenal contra o Crystal Palace no início de abril, enquanto o lateral esquerdo Kieran Tierney está a recuperar depois de ter sido submetido a uma cirurgia ao joelho no mês passado.

Essas lesões - aliadas à decisão de não contratar mais jogadores durante a janela de transferências de janeiro - podem ter contribuído para o fracasso do Arsenal, enquanto a indisciplina também tem sido um problema.

Xhaka levou cartão vermelho no primeiro tempo contra o Manchester City em agosto, e o Arsenal acabou perdendo o jogo por 5 a 0.

No jogo de volta, no Emirates Stadium, o zagueiro Gabriel foi expulso pouco antes do intervalo, com o placar em 1 a 1, em uma partida que o Arsenal estava dominando. O City acabou por vencer por 2-1, marcando o segundo golo nos descontos.

E na derrota por 3-0 contra o Tottenham, na semana passada, Rob Holding recebeu um cartão vermelho logo aos 30 minutos.

No entanto, também houve sinais de otimismo para os adeptos esta época.

A série de quatro vitórias consecutivas antes da derrota contra o Tottenham incluiu triunfos contra Chelsea, Manchester United e West Ham, e esta será a melhor classificação do Arsenal no campeonato sob o comando de Arteta.

Embora esta equipa jovem tenha superado o seu peso várias vezes nos últimos nove meses, será difícil para os adeptos não reflectirem sobre o que poderia ter sido: uma primeira participação na Liga dos Campeões desde a época 2016/17.

Visite CNN.com/sport para mais notícias, vídeos e reportagens

"Tecnicamente ainda não acabou, ainda podemos conseguir, mas perdemos duas grandes oportunidades para nos colocarmos numa boa posição", disse o extremo Bukayo Saka.

"É uma pena.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com