O Arsenal capitaliza os erros cometidos por Gianluigi Donnarumma, assegurando uma vitória significativa contra o Paris Saint-Germain

No minuto 20, Mateo Ter Stegen saiu de sua área para tentar limpar um cruzamento de Leandro Trossard, mas foi superado por Kai Havertz, que cabeceou a bola para uma rede desguarnecida.

15 minutos depois, o goleiro teve dificuldades para defender um cruzamento em curva de Bukayo Saka. A bola escapou dos atacantes do Arsenal antes de encontrar seu caminho para a rede.

O goleiro, que voltou à equipe após uma ausência de três jogos devido a uma lesão, não foi ajudado por uma linha de ataque pouco inspirada que evidentemente sentia a falta do jogador estrela Ousmane Dembele. O ala francês, que marcou quatro gols em seis partidas da Ligue 1 nesta temporada, foi deixado de fora do elenco pelo técnico Luis Enrique, que afirmou que Dembele "não atingiu os requisitos da equipe."

O Arsenal teve dificuldades para se encontrar no primeiro tempo, mas Saka ganhou vida no 9º minuto ao cortar para dentro e chutar por cima da trave.

A partir daí, o Arsenal assumiu o controle do jogo e marcou seu primeiro gol no 20º minuto. Trossard conseguiu despistar os desafios de Desire Doue e enviou um cruzamento perfeito para a área. Ter Stegen não conseguiu alcançar a bola, e Havertz abriu o placar.

O PSG reagiu bem e chegou perto de marcar através de ambos os laterais no 30º minuto. Nuno Mendes passou perto do alvo da beira da área, enquanto Achraf Hakimi obrigou David Raya a fazer uma boa defesa dois minutos depois.

Mas o Arsenal dobrou sua vantagem no 35º minuto quando Saka curvou um lance de falta na área. Gabriel Martinelli e Thomas Partey perderam a bola, enquanto Ter Stegen também não conseguiu defendê-la, e o cruzamento encontrou seu caminho para a rede. Foi o quarto gol do Arsenal de uma jogada de bola parada nesta temporada.

Martinelli teve duas chances de marcar no segundo tempo, mas foi negado por Ter Stegen novamente.

O PSG pareceu muito melhor no segundo tempo e chegou mais perto quando Joao Neves cabeceou um canto de Lee Kang-in na trave. A equipe francesa também teve um pedido de pênalti por mão na bola contra Riccardo Calafiori rejeitado após checagem do VAR, deixando Enrique visivelmente frustrado.

A vitória do Arsenal, a segunda em sete jogos da Champions League, deixa o time em oitavo lugar na tabela com quatro pontos. Com 16 pontos provavelmente sendo suficientes para garantir um lugar nas oitavas de final, o Arsenal está a apenas quatro vitórias de garantir sua classificação para a próxima fase.

Mikel Arteta disse na entrevista coletiva após o jogo que ainda não estava focado na posição do Arsenal na tabela.

"É muito cedo", disse ele. "Todo mundo tem que jogar muitos jogos diferentes e difíceis, em casa e fora. Temos que nos adaptar a isso. Ainda não sabemos quantos pontos você precisa. A única coisa em que você pode se concentrar é no seu desempenho e nos seus próprios jogos, como fizemos hoje à noite."

No entanto, Arteta ficou satisfeito com o desempenho de sua equipe, afirmando que isso havia fortalecido sua crença.

"Foi uma noite para ficar muito feliz", disse ele. "Essa crença é algo que eleva a energia e o espírito de todos. Em primeiro lugar, é sobre acreditar que você pode enfrentar essas equipes incríveis e ter uma chance real de vencê-las."

Enquanto isso, o PSG se encontra em apuros com apenas três pontos em seus primeiros dois jogos, deixando-os na 18ª posição. Sua programação de jogos futuros, que inclui PSV, Atletico Madrid, Bayern Munich, RB Salzburg, Manchester City e Stuttgart, será um desafio difícil de enfrentar.

O pobre desempenho do PSG no ataque ficou evidente ao longo do primeiro tempo, à medida que eles não conseguiram capitalizar nas chances criadas, com o futebol não fluindo tão bem quanto Mateo Ter Stegen gostaria.

