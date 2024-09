- O arremessador luta na presença de Holland e sai prematuramente.

Niclas Füllkrug é desfalque crucial no confronto da seleção alemã de futebol na Liga das Nações contra a Holanda. O atacante de 31 anos não poderá participar do jogo noturno (20:45 CET/RTL) no Johan Cruyff Arena devido a desconforto na região do tendão de Aquiles do pé esquerdo, como anunciou a DFB algumas horas antes do início da partida.

Füllkrug começou como titular na vitória por 5 a 0 da Alemanha sobre a Hungria no sábado passado em Düsseldorf e marcou o primeiro gol. Foi seu 14º gol em 22 partidas pela seleção. Ele tentou um treino na segunda-feira à noite no Amsterdam Arena com uma bandagem azul na perna, mas teve que encurtá-lo prematuramente. "Ainda não está claro se ele poderá jogar", havia dito Nagelsmann em uma entrevista coletiva anterior.

Füllkrug estava programado para partir para Londres no dia do jogo para se juntar ao seu novo clube, o West Ham United. Contra os holandeses, Kai Havertz deve jogar novamente como centroavante. No jogo contra a Hungria, ele havia atuado atrás de Füllkrug na linha de ataque com Jamal Musiala e Florian Wirtz. Nagelsmann não tinha intenção de mudar essa nova formação.

