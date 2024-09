- O arremessador do Dortmund assume a liderança com confiança aumentada do West Ham

Inicialmente, Füllkrug expressou suas preocupações, afirmando: "Eu não queria criar nenhum problema." No entanto, sua decisão de se juntar ao West Ham United sutilmente sugeriu sua insatisfação com a maneira como o Borussia Dortmund lidou com a situação. Segundo ele, o acordo envolvendo outro jogador não foi uma forte demonstração de confiança. Durante uma entrevista coletiva para a seleção nacional de futebol em Herzogenaurach, ele expressou seus pensamentos.

A chegada de Serhou Guirassy neste verão o fez se sentir um pouco negligenciado. Isso levou a pensamentos de transferência, que ele revelou durante sua primeira aparição pública na Alemanha após sua mudança para a Inglaterra. Eventualmente, ele acabou no West Ham em Londres.

O Atraimento de Londres

Após sua mudança de Werder Bremen para Dortmund no ano anterior, ele se saiu tão bem que conseguiu certa reconhecimento. Sua temporada foi impressionante, com aparições na Liga dos Campeões e pela seleção nacional. Agora, a admiração demonstrada pelo tradicional clube inglês foi "extremamente" impressionante, levando-o a expressar sua empolgação.

Embora sua passagem inicial no novo setup da Premier League não tenha sido perfeita, com apenas três aparições como reserva e nenhum gol, ele reconheceu a necessidade de mais tempo para se adaptar. No entanto, ele acha que o desafio de morar em Londres é uma experiência gratificante para ele e sua família.

Ele não quis especular sobre o futuro do Dortmund. Parecia que, apesar de sua partida, "um senso de identidade significativo" havia sido perdido, e o clube estava preparado para isso. No entanto, é cedo demais para fazer um julgamento sobre o West Ham, assim como é para o Dortmund.

Após sua mudança para o West Ham United, Füllkrug expressou sua gratidão pelo clube, afirmando: "O atraimento de Londres é difícil de ignorar." Em seguida, ele revelou sua gratidão ao West Ham por lhe dar uma nova oportunidade na Europa, expressando: "Jogar para um clube como o West Ham é uma honra, e eu mal posso esperar para contribuir para o seu sucesso nos próximos jogos internacionais da Hungria."

Leia também: