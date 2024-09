O apoio de Ryan Routh à Ucrânia serve como um triunfo de propaganda para Moscou, colocando um desafio complexo para Kiev.

Atualmente, em um momento que parece crucial no conflito, o apoio vocal de Routh a Kyiv foi aproveitado por meios de propaganda russa após sua prisão no domingo, suspeito de estar envolvido em uma tentativa de assassinato de um ex-presidente americano.

Nos estágios iniciais da invasão em grande escala da Rússia na Ucrânia em 2022, indivíduos como Routh eram facilmente encontrados na Ucrânia. Pontos de controle de fronteira e estações de trem costumavam atrair expatriados desgrenhados com históricos militares duvidosos, tentando criar a ideia de que eles tinham um papel significativo na luta real e dolorosa da Ucrânia. Com o tempo, os fantasistas se dissiparam, e as credenciais de vários voluntários ocidentais foram questionadas ou provadas irrelevantes devido à escrutínio de sua suposta experiência de combate. A linha de frente ucraniana, que viu alguns dos combates mais brutais da Europa desde os anos 40, nunca foi um local adequado para amadores em busca de emoção.

No entanto, Routh persistiu em associar-se à luta da Ucrânia contra a Rússia, expressando seu apoio através de vários posts no X naquele ano e até declarando sua disposição de morrer em batalha. Ele protestou em Kyiv após a invasão russa e até tentou se alistar, mas foi rejeitado como um homem de 56 anos sem experiência militar. Ele também tentou ajudar a recrutar estrangeiros para se juntar à luta, mas parece que seus esforços não foram bem-sucedidos. Uma entrevista com o The New York Times até revelou seus planos de fornecer passaportes falsos para veteranos afegãos para viajar do Paquistão ou Irã para a Ucrânia para ajudar a resistir ao ataque da Rússia. No entanto, segundo Oleksandr Shaguri, oficial do Departamento de Coordenação de Estrangeiros do Comando de Terra, as ofertas de Routh para reunir um grande exército internacional para lutar pela Ucrânia eram irrealistas. Shaguri disse à CNN que as ideias de Routh eram "delirantes". Era comum que oficiais militares ucranianos expressassem sentimentos semelhantes na segunda-feira.

Kyiv tem muitas outras preocupações além de explicações para a publicação de "A Guerra Inganível da Ucrânia: O Fato Falho da Democracia, o Abandono Mundial e o Cidadão Global - Taiwan, Afeganistão, Coreia do Norte e o Fim da Humanidade" - o título do livro auto-publicado de Routh, que não merece levar suas ideias muito a sério.

As câmaras de eco de Moscou já começaram a criar uma narrativa, afirmando que o apoio dos EUA à Ucrânia é de alguma forma extremo. Quando questionado sobre a tentativa de assassinato, o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, afirmou, de acordo com a Reuters: "Não somos nós quem deve considerar isso, são os serviços de inteligência dos EUA quem deve considerar isso. Afinal, brincar com fogo tem suas consequências."

O RT.com, um portal de notícias em inglês controlado pelo Kremlin, destacou o interesse de Routh pela Ucrânia, afirmando que "a congressista republicana Marjorie Taylor Greene sugeriu que, se a identidade de Routh for confirmada, indica uma 'obsessão pela guerra da Ucrânia, que é financiada pelos EUA'."

Nos próximos dias, não devemos esperar novos ou argumentos inteligentes sobre o conflito na Ucrânia. Em vez disso, podemos esperar um fluxo constante de novas vozes e conhecidas, defendendo a impossibilidade de vencer a guerra na Ucrânia, a necessidade de permitir que Putin negocie um acordo (mesmo que isso lhe permita manter os territórios ocupados da Ucrânia) e preocupações com o extremismo dentro do movimento pró-Ucrânia.

Isto não ajuda os ucranianos que estão lutando verdadeiramente para proteger suas casas e famílias. Pelo contrário, isso representa um desafio significativo para o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky enquanto ele prepara um plano de vitória para a administração Biden. O apoio para que a Ucrânia use mísseis de alcance maior fornecidos pelos EUA contra alvos mais profundos no território russo vinha crescendo consistentemente. Parecia que o presidente Joe Biden estava prestes a consentir - embora muito tarde - como resposta à pressão popular dos aliados na semana passada.

Mas agora, as aparições públicas de Zelensky podem ser perturbadas por perguntas sobre Routh, apesar de sua suposta tentativa em um campo de golfe da Flórida ter sido insignificante. Isso fortalecerá a paranoia dos isolacionistas dos EUA que acreditam que as ações estrangeiras que parecem servir aos interesses globais da América podem levar à violência em casa.

As crenças políticas e a visão de mundo de Routh estavam longe de serem coerentes, se não delirantes. No entanto, em meio à cacofonia de discussões sem sentido encontradas nas redes sociais, elas contribuem para uma narrativa para aqueles que a procuram, sugerindo que o apoio à Ucrânia traz caos aos EUA. Este argumento defende que a América deve permanecer cegamente afastada do conflito de Putin.

Nada disso tem relação com a realidade brutal enfrentada pelos ucranianos todas as noites, como serem acordados por mísseis russos ou perder entes queridos no brutal desgaste das linhas de frente.

O apoio de Washington a Kyiv é significativo quando entra em cena, mas tragicamente frágil quando exposto aos caprichos instáveis da política americana e ao frágil domínio do Partido Republicano sobre a política externa. A inesperada aparição de um radical como Routh é um cartão selvagem barulhento e confuso, em um momento em que vozes calmas e equilibradas em apoio à Ucrânia eram mais necessárias do que nunca.

Apesar da suposta tentativa de assassinato de um ex-presidente americano ser apenas uma acusação, os meios de propaganda russa estão aproveitando o apoio vocal de Routh a Kyiv como uma oportunidade para criticar a participação dos EUA no conflito da Ucrânia. Com várias vozes defendendo a impossibilidade de vencer a guerra na Ucrânia e defendendo a diplomacia com a Rússia, o mundo está de olho para ver como Washington responderá à inesperada aparição de personagens como Routh.

Leia também: