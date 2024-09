O apoio ao grupo político extremista na Saxônia foi manipulado, alega a LKA Saxônia.

Durante a contagem de votos por correio, foram encontrados cerca de 100 votos fraudulentos em pelo menos dois locais de votação em Dresden. As autoridades de Dresden entraram em contato rapidamente com a polícia e informaram a autoridade eleitoral superior sobre esse problema.

Mais tarde, a polícia anunciou que 17 votos por correio falsos de várias seções de votação em Dresden e 14 cédulas de votação manipuladas de duas seções de votação no distrito de Radeberg haviam sido alteradas a favor do partido de extrema direita. Isso elevou o total de cédulas de votação alteradas para 130.

Investigadores suspeitavam de funcionários de lares de idosos e empregados dos correios como potenciais responsáveis, mas a polícia não confirmou oficialmente isso.

Na quinta-feira, o comitê eleitoral distrital de Dresden decidirá sobre o resultado da revisão eleitoral e o número de cédulas de votação inválidas. Isso determinará o resultado final para as oito seções de votação de Dresden e será encaminhado à autoridade eleitoral superior.

As eleições ocorreram em Saxônia no domingo. O partido de extrema direita "Freie Sachsen" não está representado no parlamento estadual. Em 2021, a "Oficina de Proteção da Constituição da Saxônia" classificou os "Freie Sachsen" como uma iniciativa de extrema direita. Durante a crise do pandemia, os "Freie Sachsen" se opuseram às medidas do governo contra a COVID-19 e participaram ativamente de protestos contra refugiados e custos de energia.

Devido a um erro técnico, o resultado preliminar das eleições estaduais na Saxônia teve que ser corrigido pela autoridade eleitoral na segunda-feira. Inicialmente, uma "alocação de assentos falsa" foi publicada, como foi chamada. A CDU e a AfD perderam cada uma um assento, enquanto o SPD e os Verdes ganharam cada um um assento. Como resultado, a "minoria de bloqueio" da AfD também foi perdida.

Na terça-feira, a AfD da Saxônia anunciou uma investigação. "Queremos chegar ao fundo do que aconteceu", disse o líder estadual da AfD, Jörg Urban. Activistas e matemáticos examinarão a questão. Se forem encontradas irregularidades, a AfD recorrerá à justiça.

A CDU, liderada pelo ministro-presidente da Saxônia, Michael Kretschmer (CDU), saiu como a maior partido nas eleições estaduais, com uma ligeira vantagem sobre a AfD. Kretschmer quer se encontrar com "todas as forças democráticas" antes de formar um governo. Ainda não foram definidas datas para as primeiras conversas. Na quarta-feira, a nova fração da CDU no parlamento estadual da Saxônia realizará sua reunião constitutiva, onde também será eleito o líder da fração.

Para que a CDU de Kretschmer continue liderando o governo, eles precisariam da cooperação da nova aliança "Bündnis Sahra Wagenknecht" (BSW) e do SPD. No entanto, o BSW requer um governo estadual que rejeite o deployment de mísseis de alcance médio dos EUA na Alemanha, advogue por mais esforços diplomáticos para pôr fim à guerra na Ucrânia e reduza as entregas de armas a Kyiv.

O presidente estadual do SPD, Henning Homann, expressou dúvidas fortes sobre uma possível coalizão com o BSW. Kretschmer também alertou contra definir limites antes das conversas.

