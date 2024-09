O anterior campeão da NBA, Derrick Rose, anuncia a sua aposentadoria da Liga de Basquetebol.

Draftado em primeiro lugar em 2008 pela NBA, saindo da Universidade do Memphis, jogando por um total de 16 temporadas, sendo as primeiras 7 com os Chicago Bulls, foi Rose.

Rose compartilhou seus planos de aposentadoria nas redes sociais e em jornais locais das 6 cidades da NBA onde jogou, escrevendo uma homenagem emocionante ao esporte do basquete.

"Obrigado, meu primeiro amor... Você ficou ao meu lado em momentos bons e ruins, meu refúgio quando tudo mais parecia instável. Você me mostrou o que era o amor verdadeiro. O piso do ginásio se tornou meu santuário, meu refúgio seguro onde eu podia expressar-me livremente. Cada manhã cedo e noite tarde que passamos juntos valeu cada gota de suor", escreveu ele.

"Você me garantiu que sempre poderia contar com você, que em cada momento de dúvida, você me mostraria minhas capacidades. Você me levou a novos lugares e me apresentou a novas culturas que um menino de Chicago só teria sonhado.

Você me ensinou que toda derrota era uma lição, toda vitória uma razão para ser grato.

Você ofereceu sabedoria que ia além do jogo; era sobre a vida, disciplina, trabalho duro, perseverança. Você me ensinou que a paixão era um presente a ser apreciado, garantindo que eu colocasse meu coração em cada drible, cada lance, cada jogada. Você esteve ao meu lado mesmo quando o mundo parecia estar contra mim, incondicionalmente, esperando que eu me levantasse novamente.

Você me deu um presente precioso, nosso tempo juntos, que guardarei para sempre. Você me deixou dizer adeus, garantindo que sempre faria parte de mim, para onde quer que a vida me levasse. Seu, Derrick Rose"

Rose jogou por seis times diferentes da NBA durante sua carreira, mas sempre será lembrado por seu tempo com os Bulls.

Em sua temporada de estreia, Rose ganhou o prêmio de Rookie do Ano e se tornou o rosto da franquia.

Com apenas 22 anos, Rose teve uma média de 25,0 pontos e 7,7 assistências durante a temporada de 2010-11, culminando em sua vitória no prestigiado prêmio de Jogador Mais Valioso (MVP), tornando-se o mais jovem a recebê-lo.

Infelizmente, na pós-temporada seguinte, Rose sofreu uma lesão no ACL contra os Philadelphia 76ers, marcando o início de uma série de lesões que prejudicaram o resto de sua carreira.

Após sua lesão, Rose jogou pelos New York Knicks, Cleveland Cavaliers, Minnesota Timberwolves, Detroit Pistons e Memphis Grizzlies.

Rose, três vezes All-Star, encerrou sua carreira com uma média de 17,4 pontos, 5,2 assistências e 3,2 rebotes.

Apesar de ter enfrentado várias lesões ao longo de sua carreira, Rose continuou a se destacar no esporte do basquete, consistentemente exibindo suas habilidades e talento. Sua paixão pelo jogo nunca diminuiu, e ele continuou a dar o seu melhor na quadra, independentemente da equipe para a qual estava jogando.

