O amante acusado é considerado culpado de homicídio por imprudência após uma década de processo legal

Há uma década, uma mulher de 28 anos desapareceu em Hamburgo. Não foi até janeiro do ano passado que um pescador encontrou seus restos mortais em um canal de Wilhelmsburg. O ex-amante da mulher logo se tornou o principal suspeito e recentemente foi condenado a quase doze anos de prisão por homicídio culposo.

O Tribunal Regional de Hamburgo condenou um homem de 43 anos a onze anos e nove meses de prisão por homicídio culposo de sua antiga amante. Mais de sete meses dessa pena já foram cumpridos devido a atrasos no processo, como confirmado por um porta-voz do tribunal. De acordo com a decisão, a mulher desapareceu em março de 2013 e permaneceu desaparecida até janeiro passado, quando seus restos foram encontrados no distrito de Wilhelmsburg, onde ela morava, em um canal.

O momento exato de sua morte permanece incerto, mas o tribunal presume que o homem matou a mulher búlgara após seu desaparecimento há uma década.

Conflitos pessoais entre os dois indivíduos foram considerados como a provável motivação para o crime, de acordo com as conclusões do tribunal. A mulher estava envolvida com o então proprietário de um bordel e exigia apoio financeiro para sua manutenção. Se ele se recusasse, ela ameaçava revelar seu relacionamento e suas atividades ilícitas à sua família. A decisão do tribunal foi menor do que a sentença desejada pelo Ministério Público de doze anos e nove meses, mas mais severa do que a defesa pleiteou para absolvê-lo.

Partes do Corpo Encontradas pelo Pescador

Após o desaparecimento da mulher, os investigadores suspeitaram de jogo sujo e marcaram seu ex-amante como o principal suspeito. Ele foi até detido e acusado em 2014, mas o Tribunal Regional de Hamburgo recusou-se a reabrir o caso devido à ausência do corpo na época.

Os restos mortais da mulher foram encontrados por um pescador no mesmo canal no meio de janeiro de 2023. mergulhadores policiais recuperaram a maior parte do corpo. Após a identificação do corpo, o acusado foi re-preso algumas semanas depois sob suspeita de envolvimento no crime.

