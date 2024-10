O amado ícone do futebol holandês Neeskens faleceu.

A Holanda lamenta a morte de um de seus futebolistas mais prestigiados: Johan Neeskens morreu surpreendentemente aos 73 anos. Ao lado de Johan Cruyff, Neeskens brilhou no lendário "Futebol Total" na final da Copa do Mundo de 1974 em Munique, onde a seleção holandesa, embora Neeskens tenha marcado o primeiro gol contra a Alemanha através de uma penalidade contra Sepp Maier no segundo minuto, acabou sucumbindo à equipe alemã, liderada por Franz Beckenbauer. "O futebol internacional se despede de uma lenda", declarou a KNVB na segunda-feira. "As palavras não conseguem expressar a magnitude e a repentina ausência. Nossos pensamentos estão com sua esposa Marlis, seus filhos, sua família e seus amigos."

Neeskens havia se despedido na Argélia, onde estava contribuindo para o programa de treinadores mundiais da federação. Antes de sua morte, ele havia expressado desconforto. As razões de seu falecimento não foram imediatamente divulgadas. O internacional de 49 partidas havia marcado o primeiro gol contra a Alemanha na final da Copa do Mundo, uma penalidade contra Sepp Maier no segundo minuto. "Foi a primeira vez que me senti um pouco ansioso com uma penalidade", ele lembrou mais tarde. "Quando me aproximei, pensei: 'De que lado devo tentar?' Normalmente, era quase sempre o lado certo do gol. Na última passada, pensei: 'Não, vou tentar o lado oposto.' Não era minha intenção chutar a bola direto para o meio."

Parte da lendária equipe do Ajax

A história é conhecida. A Alemanha respondeu com um gol de empate de Paul Breitner, seguido pelo gol decisivo de Gerd Müller. Quatro anos depois, eles tiveram outra chance pelo título na Argentina contra os anfitriões, mas, mais uma vez, foi apenas o segundo lugar.

Neeskens também teve sucesso no nível do clube. Com o Ajax Amsterdam, ele conquistou a Copa Europeia três vezes nos anos 70. Sua transferência para o FC Barcelona, onde foi rapidamente apelidado de "Johan, o Segundo" pelos torcedores, também foi um sucesso. Em cinco anos, ele conquistou a Copa do Rei e a Copa Europeia dos Vencedores contra o Fortuna Düsseldorf, antes de migrar para os Estados Unidos para jogar pelos lendários New York Cosmos por cinco temporadas.

Um motor robusto e ágil

Neeskens atuou como um motor robusto e ágil para o Ajax Amsterdam e a seleção nacional. "Ele era como dois homens no meio de campo", disse o companheiro de equipe do Ajax, Sjaak Swart, ao FIFA.com. Neeskens se destacou como um corredor incansável e um tackles tenaz, mas também como um jogador talentoso. "Gosto de jogar com estilo - e vencer", ele já disse sobre si mesmo.

Após sua carreira como jogador, ele se aventurou no treinamento. Ele ocupou cargos de treinador nos Países Baixos, Turquia, Suíça e África do Sul, e passou mais de quatro anos como assistente técnico de Guus Hiddink e depois de Frank Rijkaard.

A Holanda, onde Neeskens teve uma carreira de sucesso como jogador, expressou seu pesar após sua morte. Neeskens, parte da lendária equipe do Ajax, também fez contribuições significativas para o futebol nos Países Baixos, trabalhando com o programa de treinadores mundiais da federação antes de seu falecimento.

